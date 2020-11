Le choix des auditeurs : Milhaud, Chostakovitch, Bax, Françaix, Poulenc, Vivaldi...

Votre programmation musicale inspirée par l'huile sur toile "La Sieste" d'Henri Matisse.

Allegretto vous a proposé de composer la programmation de l'émission à partir de ce tableau visible dans l'exposition "Matisse, comme un roman" jusqu'au 22 février 2021 au Centre Pompidou.

À l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance d’Henri Matisse (1869-1954), le Centre Pompidou lui rend hommage au travers d’une exposition réunissant des œuvres incontournables qui explorent l’intrication texte/image au sein de son œuvre et offrent une lecture singulière de sa création.

Maestro :

Concert de gala pour la réouverture de l’Opéra d’Etat de Prague, ponctué d’extraits documentaires qui retracent l’Histoire de cette institution. Dimanche 15 novembre à 18h55 sur Arte

Après trois ans de restauration et cent trente-deux ans après sa construction, le flambant neuf Opéra d’Etat de Prague a rouvert ses portes en janvier 2020. Inauguré par l’ouverture des Maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner sous la direction du directeur de l’institution praguoise Karl-Heinz Steffens, le concert de gala se déploie durant 44 minutes dans une captation réalisée par Adam Rezek pour Arte. La soirée de réouverture a vu se succéder les grands noms de l’art lyrique tchèque et étranger pour interpréter des œuvres de Beethoven, Puccini, Hans Krása et Bohuslav Martinů. Entre les morceaux de ce retour en musique sur l’histoire du plus célèbre Opéra de République Tchèque, des extraits documentaires du film d’Alice Nellis effectuent un retour en images sur l’histoire du bâtiment et du bouillonnement culturel qu’a connu Prague des années 1880 à nos jours. Première diffusion du concert de gala ce dimanche 15 novembre sur le site d'Arte.

Les Tuyaux de Kerscho !

Samedi 14 novembre à 18 heures, concert à huis clos depuis l’Orchestre national du Capitole de Toulouse diffusé en direct sur les réseaux sociaux

A défaut de pouvoir accueillir ses spectateurs à la Halle aux grains durant ce mois de novembre, l’Orchestre national du Capitole retransmet en direct deux concerts sur ses réseaux sociaux ainsi que sur la page Facebook de France 3 Occitanie.

Le premier concert aura lieu ce samedi 14 novembre à 18 heures sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l’Orchestre national du Capitole. Il réunira le chef Fabien Gabel et le pianiste Bertrand Chamayou qui interprétera La Valse, poème chorégraphique de Ravel et Bacchus et Ariane, suite n°2 de Roussel. Ce chatoiement orchestral et cette énergie rythmique sera introduite par Concerto pour piano n°2, le plus célèbre des concertos de Saint-Saëns, composé en moins de trois semaines en 1868 pour son ami pianiste Anton Rubinstein.

Le récital lyriqueFrèresaux airs de Rossini, Donizetti, Bizet et Verdi ce samedi soir en direct depuis le site de l’Opéra de Vichy

Le récital Frères se compose de deux voix illustrant les relations complexes qu’entretiennent le baryton et le ténor, éternels antagonistes du répertoire opératique. Les deux voix mêlent leurs tonalités, s’opposent et se repoussent inlassablement mais se révèlent indispensables l’une à l’autre. Ces voix qui se chassent et se complètent, ce sont celles du ténor Julien Dran et du baryton Jérôme Boutillier qui seront accompagnés de Mathieu Pordoy au piano. Sur des duos et airs d’opéras de Rossini, Donizetti, Bizet ou encore Verdi, Frères donne à entendre l’amplitude du « chant des possibles » qu’offre l’opéra : tout ça depuis chez vous.

Le récital Frères c’est samedi soir à 20 heures en direct sur le site Internet et la page Facebook de l’Opéra de Vichy.

La Chronique : " Les Grands Macabres "