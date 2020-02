Le choix des auditeurs: Marin Marais, Thierry Escaich, Liszt, Strauss , Mahler...

Votre programmation musicale inspirée de cette "Etude de draperie" de Girodet, exposée au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

actuellement visible au Musée des Beaux-Arts de Lyon dans l'exposition "Drapé. Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Durer..." jusqu'au 8 mars.

Comment une draperie est-elle mise en place ? Pour quelles raisons ce motif perdure-t-il jusqu’à aujourd’hui ? Comment expliquer son pouvoir de fascination ? Ce sont les questions que pose cette exposition, pour entrer dans la « fabrique » de la draperie et se placer au plus près du geste artistique. En montrant les étapes d’élaboration d’une draperie, le visiteur découvre les pratiques singulières des artistes depuis la Renaissance jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle.

Le dessin est au coeur de l’exposition tout en étant confronté à d’autres techniques, le public est "amené" à l’intérieur des ateliers d’artistes les plus remarquables tels que Nicolas Poussin, Gustave Moreau ou Ingres, des dessinateurs moins connus sont aussi mis à l’honneur.

Des places à gagner

Pour la représentation du mercredi 12 février d’«Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» de Haendel à l’Opéra de Montpellier avec Thibault Noally à la tête des Accents qui se déroule du 10 au 14 février dans une mise en scène de Ted Huffman.

Lors d’un voyage en Italie en 1707, Haendel compose son tout premier oratorio, genre qui remplace l’opéra, prohibé dans la Cité papale. Le livret d’« Il Trionfo del Tempo e del Disinganno » met en scène quatre personnages allégoriques : Beauté (soprano) qui jure fidélité à Plaisir (soprano grave), tandis que Temps (ténor) et Désillusion (contralto) s’efforcent de faire dévier la jeune femme de ses idéaux. Tourmentée, elle finira par imposer son insouciance et ses passions. Il Trionfo est une inépuisable mine d’airs haendéliens…

On dit que lors de la création, en été 1707, c’est Corelli qui dirigeait l’orchestre de son violon !

lundi 10 février à 18h30 : Conférence de Benjamin François,

Flash’Opéra 1 h avant les représentations des 10 et 12 février

Visite préambule : 1 h avant chaque représentation, effectuée par les étudiants du Master « Valorisation et Médiation des Patrimoines » de l’Université Paul-Valéry

Nos places sont pour le mercredi 12 février



Programme musical

Philip Glass : Etude n°2

Nicolas Horvath (piano)

GP690

Boieldieu : La dame blanche, "Vive à jamais notre nouveau seigneur" (Acte III)

Ensemble Orchestral de Paris

Choeur de Radio France

Marc Minkowski, direction

EMI classics 5563562

Marin Marais : Alcyone, Suite (Acte III)

Tempesta di Mare

Chandos CHAN 0805

Rachmaninov : 9 études-tableaux op 39, Etude-tableau en si min op 39 n°4 - La foire - pour piano

Jean-Philippe Collard, piano

EMI 7627452

Thierry Escaich : Choral's dream pour piano et orgue

Thierry Escaich, orgue

Claire-Marie Le Guay, piano

Accord 4760967

Anonyme : Se congies prends - pour soprano et ensemble instrumental

Anne Quentin, soprano

Doulce Mémoire

Denis Raisin-Dadre, direction

Naïve record E8883

Richard Strauss : Salomé op 54 TrV 215, "Danse des sept voiles"

Orchestre Philharmonique de Londres

Vladimir Jurowski, direction

LPO 0106

Mahler : Symphonie n°2 en ut min (Résurrection) : Urlicht

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Bernarda Fink , mezzo-soprano

RCO 1002

Rameau : Platée (Actes I)

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Hans Rosbaud, direction

EMI 4698612

Wagner : Die Walküre WWV 86b (La Walkyrie), "Walkürenritt" (La Chevauchée des Walkyries)

Orchestre Philharmonique de Leningrad

Yevgeny Mravinsky, direction

Debussy : Préludes livre I L 117, "Ce qu'a vu le vent d'ouest"

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 4783813