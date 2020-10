Le choix des auditeurs, Pierre Henry, Alex North, Saint-Saëns, Verdi, Vivaldi, Koechlin...

Votre programmation musicale inspirée par le " Faucon Horus sur son pavois ".

Allegretto vous a proposé de composer la programmation de l'émission à partir de cette photo visible au sein de l'exposition «Pharaon, Osiris et la momie», qui se tient au musée Granet d'Aix en Provence, jusqu'au 14 février 2021.

Le musée Granet possède l'une des plus grandes collections d'art égyptien ancien. Elle sera intégralement présentée au public, soit plus de 200 pièces de très grande qualité complétées par des œuvres prêtées par le musée du Louvre.

On pourra voir dans cette exposition tout à fait exceptionnelle, des pièces majeures comme des bas reliefs de la grande pyramide de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa momie, l'extraordinaire momie de varan du Nil et, entre autre pièce monumentale, le colosse royal de la lignée des pharaons Ramsès.

Maestro :

Dimanche 11 octobre à 18h55 sur Arte, Le Concerto pour flûte et harpe de Mozart

Pour son premier concert à la tête de l’Orchestre de chambre de Paris, le chef allemand Lars Vogt dirigeait dans un programme mozartien le "Concerto pour flûte et harpe", avec la flûtiste Magali Mosnier et la harpiste Valeria Kafelnikov. C’était en juillet 2020, dans l’écrin des jardins de l’hôtel de Sully dans le quartier du Marais à Paris.

Mozart avait composé cette œuvre en 1778 à la demande du duc de Guines, alors qu’il est installé dans ce quartier du Marais.

La chronique : " Les grands Macabres " :