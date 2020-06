Le choix des auditeurs : Gounod, Debussy, Wagner, Haydn, Tavener, Liszt, Strozzi...

votre programmation musicale inspirée des boucles d'oreille d'une élégante de Pompei, au Grand Palais.

Le 1er juillet prochain le Grand Palaisrouvre ses portes, l'occasion découvrir l'exposition Pompei.

Depuis trois siècles Pompei, figée pour l'éternité par l'éruption du Vésuve en l'an 79, livre peu à peu ses trésors : les traces extraordinaires et incroyablement bien préservées de la vie quotidienne d'un citée antique prospère. Elle est aujourd’hui le témoignage magnifique des fastes de Rome et nulle part ailleurs n’a été retrouvée une telle concentration d’œuvres d’art.

Ces dernières années, de nouvelles fouilles ont été lancées dans le cadre d'un grand projet visant à sécuriser la zone inexplorée de Pompéi. Les objets exposés au Grand Palais sont en partie issus de ces nouvelles recherches.

L'exposition immersive propose des reconstitutions virtuelles, d'une rue de la ville ancienne par exemple, qui redonnent vie à toutes ces découvertes et permet au visiteur d'assister à la plus grande fouille menée à Pompéi depuis la Seconde Guerre mondiale.

Maestro

Réouverture de l'Opéra de Berlin: la "Symphonie n°9" de Beethoven par la Staatskapelle Berlin et Daniel Barenboimsur Arte dimanche 21 juin à 18h20

En 2010, l'Opéra d'État Unter den Linden a fermé pour travaux de rénovation. Le 30 septembre 2017, à l’occasion de son 275e anniversaire, un concert exceptionnel et gratuit, intitulé "Staatsoper für Alle", célébrait la réouverture au public de l'institution berlinoise, il était enregistré sur la Bebelplatz qui fait face à l’Opéra.

La Staatskapelle Berlin, la soprano Diana Damrau, la basse René Pape sous la direction de Daniel Barenboim, y interprétaient la Neuvième Symphonie de Beethoven et son célèbre "Hymne à la joie".

Chaque année, le 20 juin, France Musique organise avec France Télévision"Musiques en Fêtes"aux Chorégies à Orange. A voir sur France 5.

L'évènement ayant été annulé, France Télévision nous offre un best of des années précédentes qui sera diffusée sur France 5 à 22h25 dans Passages des Arts de Claire Chazal demain samedi 20 juin.