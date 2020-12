Le choix des auditeurs : Dylan, Couperin, Paganini, Jocelyn Pook, Schoenberg, Brassens, Marazzoli, Fauré...

Votre programmation musicale inspirée par " Arlequin et Pierrot " d'André Derain.

Allegretto vous a proposé de composer la programmation de l'émission à partir de ce tableau d'André Derain, visible dans les salles des collections permanentes duMusée de l'Orangerie à Paris.

Maestro dimanche 13 décembre à 18h55 sur ARTE

Pour le traditionnel concert de juin sur le parvis du Dôme de Milan, l’Orchestre de la Scala a invité le violoniste russeMaxim Vengerov sous la direction de Riccardo Chailly.

Chaque année en juin, sur le parvis du Duomo de Milan, l’Orchestre de la Scala offre un concert gratuit aux mélomanes. Reportée au mois de septembre l’édition 2020 a accueilli un invité de prestige : le violoniste russe Maxim Vengerov, considéré comme le meilleur archet au monde jusqu’à sa blessure au bras droit en 2007. Revenu depuis au sommet de son art, il interprète le Concerto pour violon n° 2 en mi mineur opus 64 de Felix Mendelssohn,

sous la baguette de Riccardo Chailly directeur musical de la Scala.

à lire aussi article Ouverture de saison inédite pour la Scala de Milan

à réécouter AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Maxim Vengerov, de Novossibirsk à Moscou…à Novossibirsk (1/5)

Les Tuyaux de Kerscho !

« L’amour de loin » : premier festival digital des Forces Musicales,jusqu’au 16 décembre!

Les 46 orchestres et opéras membres des « Forces musicales » vous proposent des concerts, en direct ou fraîchement captés. C’est une première, gratuite et accessible à tous, à retrouver et suivre sur le site des « Forces musicales » et sur les comptes Facebook des 46 membres.

« Le festival l’amour de loin », mais tous ensembles. Le concept de ce festival est avant tout de valoriser les nombreuses activités artistiques proposées par tous, mais aussi et surtout, de les faire vivre ensemble. Alors que depuis huit mois, les opéras, orchestres et festivals s’efforcent de nourrir le lien qui les unit au public, elles ont décidé d’unir leurs forces et de montrer la France de la musique dans toute sa richesse. Opéras, ballets, concerts, ateliers, débats : plus de 35 évènements sont proposés.

Chaque structure diffusera son événement depuis sa page Facebook et afin de faire voyager les publics à travers toute la France, tout le réseau le partagera.

Pour assurer une accessibilité maximale, les spectacles en prime time seront diffusés en ligne sur le site des Forces Musicales.

Quelques spectacles parmi toute l’offre :

- samedi 12 à 18h l’Orchestre symphonique de Mulhouse

- dimanche 13 à 19h30 l’orchestre de Picardie

- mercredi 16 à 18h découverte des Chorégies d’Orange

- ce soir à 19h30 en direct de l’Opéra de Rennes, la Dame Blanche

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis 10 décembre 1825, Paris : première de "La Dame blanche" composé par François-Andrien Boieldieu

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Sam Cooke, grande vie et petite fin "

C'est ici !