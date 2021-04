Le choix des auditeurs : Chopin, Satie, Haydn, Schumann, Schubert, Mompou...

Votre programmation musicale inspirée par le tableau : Bleu II de Joan Miro.

Ce tableau du peintre catalan Joan Miro (1893 - 1983) est visible dans l'exposition virtuelle qui se déroule en ce moment sur le site internet du Centre Pompidou.

Le 23 juin 1961, Joan Miró exposait pour la première fois le triptyque Bleu I, Bleu II et Bleu III à la galerie Maeght de Paris. 59 ans plus tard, le Centre Pompidou célèbre cet anniversaire en consacrant sa première exposition en réalité virtuelle à ces trois Bleus, œuvres emblématiques de la collection du Musée national d’art moderne.

Cette visite virtuelle, est gratuite et accessible à tous. Le travail scénographique, scientifique et de médiation pour cette exposition, a été mené avec la même expertise et exigence que pour une exposition visible sur les cimaises du musée.

Une nouvelle lecture est proposée pour tout comprendre de l’origine et l’importance du triptyque Bleu I, Bleu II et Bleu III dans l’histoire de l’art moderne et contemporain.

Allegretto Animato :

Le ranz des vaches

Maestro :

Dimanche 18 avril à 18h45 :Le Requiem de Mozart par Bartabaset Marc Minkowski à Salzbourg.

Les quatre-vingt-seize arcades creusées à même la montagne du somptueux du « Manège des rochers » de Salzbourg ont été le théâtre d'un ballet équestre grandiose enregistré lors de la "Semaine Mozart" en janvier 2017.

Après Davide penitente K469 en 2015, acclamé par le public, Marc Minkowski et Bartabas se sont emparés du Requiem en ré mineur de Mozart, considéré comme l'une de ses dernières œuvres. Les solistes, Elisabeth Kulman, Julien Behr, Charles Dekeyser et Genia Kühmeier, le Salzburger Bachchor et Les Musiciens du Louvre, répartis dans les loges étagées, semblent chanter cette messe pour les chevaux de l'Académie équestre du domaine de Versailles, menés dans une envoûtante chorégraphie.

Les Tuyaux de Kerscho !

Le Théatre de la Ville à Paris, vous invite au récital évènement du claveciniste Benjamin Alard, ce soir à 19h en direct du théatre des Abesses.

Pour cet événement musical, Benjamin Alard jouera pour la première fois en concert sur un clavicythérium, un clavecin vertical relativement rare, équipé en boyaux. C'est la copie d’un instrument des années 1750 fait par un facteur belge et restauré par Émile Jobin.

la Suite en mi mineur BWV 966 pour Lautenwerk de Bach est la pièce centrale de ce récital intitulé « Pour votre anniversaire, Monsieur Bach (Weimar 1708) »

Ce concert unique et gratuit (il n'y aura pas de replay) est retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne Youtube du Théatre de la ville, sur le site duquel on trouve aussi un long entretien avec Benjamin Alard.

La chronique : " Les grands Macabres "

