Le choix des auditeurs : Respighi, Galuppi, Praetorius, Dowland, Zizi Jeanmaire...

Votre programmation musicale inspirée de " La Belle Simonetta " de Botticelli.

" La Belle Simonetta " de Sandro Botticelli est visible dans l'exposition "Artiste & Designer Botticelli" auMusée Jacquemart André jusqu'au 24 janvier 2022.

Le Musée Jacquemart André célèbre Sandro Botticelli (1445 – 1510) et son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres du peintre accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels il a eu une influence particulière. Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus connus de la Renaissance italienne, l'exposition le présente dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.

Maestro sur ARTE :

Dimanche 10 octobre à 19h :Bach, Debussy et Chopin par la pianiste Beatrice Rana

La talentueuse pianiste italienne Beatrice Rana propose un concert éclectique dans le cadre magnifique de l’Oratorio del Gonfalone de Rome.

Au programme : des oeuvres de Bach, Debussy et Chopin.

La jeune pianiste compte aujourd’hui parmi les solistes les plus talentueuses de la scène mondiale. Révélée en 2011, à 18 ans, au Concours musical international de Montréal, cette interprète offre un jeu fluide et élégant. Elle s’est peu à peu imposée, notamment par son interprétation des Variations Goldberg de Bach un disque salué par la critique, et qui fait aujourd’hui référence.

Pour ce concert donné en son pays dans la "chapelle Sixtine de l’art maniériste", elle retrouve l’œuvre du compositeur allemand, avant de poursuivre avec Debussy et Chopin, un programme éclectique à travers lequel elle peut déployer toute la palette de sa virtuosité.