Le choix des auditeurs: Max Richter, Berlioz, Trenet, Jean-Pierre Drouet, Clément Janequin, Mel Bonis, Strauss

Notre Tableau "Le Printemps" de Millet est présent dans le Musée numérique desMicro-folies, il y côtoie des sculptures du Centre Pompidou, la visite d'un carrosse du château de Versailles, une symphonie de Bethoven enregistrée à la Citée de la Musique, ainsi qu'une centaine d'autres chefs-d'oeuvres et des contenu additionnels.

Une Micro-Folie est un lieu culturel articulé autour d'un Musée Numérique, dans le cadre d'un projet élaboré par 12 établissements culturels nationaux fondateurs.

On trouve des Micro-folies partout en France et sur presque tous les continents,la carte.

sur Arte, dimanche 4 avril à 18h15 : Kirill Petrenko dirige l’Orchestre Philharmonique de Berlin à l’occasion du Festival de Pâques.

Le maestro russe Kirill Petrenko, qui a pris en 2019 la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin, dirige la prestigieuse formation pour le concert de Pâques donné cette année dans la salle de la Philharmonie de Berlin.

Au programme de ce concert placé sous le signe de la Russie, la Symphonie n° 2 de Rachmaninov ainsi que l’ouverture fantaisie de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, l’un des grands chefs-d’œuvre de jeunesse du compositeur.

Mécaniques de l’intuition, une création de l’Ensemble C Barré, capté au Centre Pompidou, en ligne à partir du lundi 5 avril et pour 6 mois sur le site de l’ensemble et sur la chaîne Youtube de l'Ircam

C Barré est un ensemble instrumental constitué, dirigé par son fondateur Sébastien Boin, il est le fruit de la rencontre de 12 musiciens, des personnalités très investies dans la création et la diffusion du répertoire contemporain. La marque de ce groupe singulier est la prédominance des cordes pincées et d’instruments dont l’usage est encore exceptionnel, ainsi que son intérêt pour les compositeurs issus du bassin méditerranéen, lié à son implantation à Marseille.

L'ensemble s'investit aussi dans d’ambitieux programmes de médiation autour de ses concerts et spectacles.

Ce concert, Mécaniques de l’intuition, questionne la place du virtuel et du e-learning dans notre quotidien, il aborde l’ubérisation et les risques qui l’entourent, il explore les frontières entre l’Homme et la machine.

Quatre jeunes compositeurs s’emparent de ce thème pour confectionner leur propre machine musicale avec les 12 musiciens de l’Ensemble C Barré dont l’effectif insolite se voit complété par l’usage de nouvelles technologies liées à l’intelligence artificielle, à la voix de synthèse, ou à la projection vidéo.

Mikel Urquiza : Lavorare stanca, commande de l’Ensemble C Barré, création 2021

Giulia Lorusso : Fabrica, création 2021

Francisco Alvarado : Je ne suis qu'une voix, création 2021

Francesca Verunelli : Five Songs (Kafka’s Sirens)

