Le choix des auditeurs : Piazzolla, De Falla, Joselito, Ravel, Verdi, Bellini, Dolores Varga...

Votre programmation musicale inspirée par "Petite gitane et Manitas de plata, Saintes-Maries de la Mer, 1954 " de Sabine Weiss.

Cette photo de Sabine Weiss est visible dans l'exposition de"Sous le soleil de la vie", qui se tient à Les Douches La Galerie (Paris), jusqu'au 20 février 2021.

Née en 1924, Sabine Weiss est originaire de Saint-Gingolph, à la frontière franco-suisse. Trés tôt elle est attirée par la photographique. Elle part à Paris en 1946, et devient l'assistante de Willy Maywald, à ses côté elle découvre la notion de "lumière naturelle", avant de rencontrer, le peintre américain Hugh Weiss, qui deviendra son mari.

Puis elle décide d'ouvrir son propre studio, travaille dans la publicité, pour le monde de l'art et de la mode, collabore pour des titres prestigieux comme Vogue ou Time Magazine, et réalise les portraits de personnalités, Igor Stravinsky, Fernand Léger, Francis Scott Fitzgerald, Françoise Sagan,Coco Chanel....

Issue du courant dit humaniste, Sabine Weiss est pendant longtempts l'une des rares femmes à exercer ce métier.

En marge de ce travail, souvent à titre de commande, Sabine Weiss effectue un travail plus personnel. Elle immortalise le Paris libéré de l'après-guerre. Elle sillonne le monde, de l'Ethiopie à l'Egypte, de l'île de la Réunion au Burkina Faso.

A partir des années 1950 elle est représentée par l'Agence Rapho, grâce à son ami, le peintre Miro, où elle côtoie Robert Doisneau, Jean Cocteau ou encore Willy Ronis.

Elle est exposée dans le monde entier, dans les plus grandes institutions. Elle a récemment choisi de confier ses archives au Musée de l'Elysée à Lausanne, ce qui représentent 200 000 négatifs, 7000 planches-contact, 2700 tirages vintage et plus encore...

Pour voir l'exposition, toutes les précisions sont ici :Les Douches La Galerie

à lire aussi article Comment photographier la musique ? Interview avec Christian Rose, photographe musical depuis 1965

Maestro dimanche 10 janvier à 18h55 sur ARTE

Montserrat Caballé chante Norma, les grands moments de la Norma de Bellini en 1974 aux Chorégies d'Orange.

Ce soir-là, dix milles mélomanes avaient pris place dans l'amphithéâtre romain d'Orange pour les Chorégies de 1974 tandis que le mistral se déchaînait, ajoutant une certaine poésie à la production de Norma de Bellini par le metteur en scène Sandro Sequi. Un mistral tel qu'il obligea même la diva espagnole, dirigée par Giuseppe Patané, à se couvrir d'un châle noir pour se protéger du froid au dernier acte. Sa ténacité et sa maîtrise ont fait de cette soirée périlleuse l’un des temps forts de sa carrière. Le documentaire " Montserrat Caballé chante Norma " revient sur la carrière de Caballé et sur sa prestation aux Chorégies d'Orange.

à réécouter AUDIO 1h émission Une heure, une voix Montserrat Caballé, soprano

Les Tuyaux de Kerscho !

« Chez soi à l’Opéra » :Carmensur le site de l’Opéra de Paris

En 2017, l’Opéra de Paris réunissait sur scène, Roberto Alagna et Elina Garanca, dans une production qui a marqué. Avec le metteur en scène Calixto Bieito, Carmen conserve du personnage de Mérimée, un caractère profondément ibérique et le tempérament de celle qui vit de petits trafics. Mais elle est aussi foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité des hommes et de la société, elle roule à grande vitesse et danse sur les voitures.

Le jeu des protagonistes se déploie dans une arène immense, ils sont tous formidables !

Don José : Roberto Alagna

Escamillo : Ildar Abdrazakov

Morales : Jean-Luc Ballestra

Carmen : Elina Garanca

Micaela : Maria Agresta

Frasquita : Vannina Santoni

Mercedes : Antoinette Dennefeld

Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris

Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris

Direction musicale : Sir Mark Elder

Mise en scène : Calixto Bieito

à réécouter AUDIO 1h émission Classic Club Le Club des Critiques - 24 mars

La chronique : " Les grands Macabres " :