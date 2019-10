Le choix des auditeurs : Ligeti, Mozart, Satie...

Ce tableau est actuellement visible dans le cadre de l'exposition " Par hasard " à Marseille

qui se déroule au Centre de la Vieille Charité et à la Friche la Belle de Mai du 18 octobre au 23 février 2020.

L'exposition s'attache à montrer chronologiquement à travers les plus importants courants artistiques du milieu du XIX° siècle à nos jours une typologie du hasard comme processus créatif. Depuis cette époque nombre d'artistes ont confié leurs talents au hasard, qui permet de se libérer des règles de la représentation. L'accidentel, l'aléatoire, la tâche, la coulure... font émerger un répertoire de formes libres qui deviennent sujet de l'oeuvre, sans intervention de la pensée.

Elaborée en 2 volets et organisée de manière chronologique, l'exposition rassemble les oeuvres de 120 artistes, à Marseille, au Centre de la Vieille Charité et à la Friche de la Belle de Mai, et montre les différentes techniques expérimentées par les artistes... parmi eux on verra des oeuvres d'E. Degas, V. Hugo, O. Redon, G. Moreau, M. Duchamp, Man Ray, J. Pollock, S. Calle, C. Vialat, C. Teisseire, G. Orozco...

