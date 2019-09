Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée Granet à Aix-en-Provence

jusqu'au 13 octobre, trois institutions culturelles d’Aix-en-Provence présentent les différentes facettes de l’oeuvre de Fabienne Verdier ainsi que ses dernières créations, fruit de sa présence sur les hauts lieux cézanniens depuis un an.

Au musée Granet, l’exposition restrospective (la première en France) retrace le parcours de Fabienne Verdier depuis son retour de Chine, où elle est restée plus de 10 ans, jusqu’à ses oeuvres créées ces derniers mois sur la Sainte-Victoire.

Au musée du Pavillon de Vendôme, l’exposition présente les techniques de travail de Fabienne Verdier, on pourra voir son « atelier nomade », qui lui a permis de travailler « sur le motif ».

La Cité du livre présente une installation vidéo dans laquelle le visiteur peut véritablement s’immerger, cette oeuvre cinématographique est le résultat d’une résidence durant l’été 2017 à l’invitation de l’Académie du Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence : dans la chapelle de la Visitation, Fabienne Verdier a étudié avec 4 jeunes quatuors, comment l’écriture propre à chaque œuvre musicale pouvait faire émerger sous le pinceau, des vides et des formes qui feraient entendre ces œuvres d’une façon nouvelle. Comme l’artiste l’explique :

« un voyage visuel et sonore qui permet au spectateur de ressentir la musique et la peinture selon son tempo, au rythme de son imaginaire ».

On vous offre "Ravel", biographie graphique aux éditions Seuil-Delcourt

Le compositeur et musicologue Karol Beffa et le poète et chercheur Guillaume Métayer et l'artiste pluridisciplinaire Aleksi Cavaillez composent en N&B le portrait d’un Ravel espiègle et surprenant.

De la baie de Saint-Jean-de-Luz, où il voit le jour en 1875, à Montfort-l’Amaury sa dernière demeure se déroule une vie tissée d’amitiés exaltantes et de fulgurances musicales, où l’on croise aussi bien Debussy, Fauré et Stravinsky qu’Ida Rubinstein ou Colette...

Maestro : Le dimanche 8 septembre à 17h45 sur Arte

500 ans de musique au Château de Chambord

Depuis le toit-terrasse du château de Chambord, un concert entremêlant répertoires français et italien, pour revisiter cinq siècles d’histoire et de musique.

Ce concert propose une traversée simultanée de l’histoire de la musique et du glorieux passé de Chambord. Les Talens lyriques, sous la baguette de Christophe Rousset, les sopranos Véronique Gens et Sophie Karthäuser, les barytons-basses Jean-Sébastien Bou et Jérôme Boutillier, le ténor Emiliano Gonzalez Toro et le contre-ténor Philipp Mathmann donnent des œuvres qui ont été jouées ou même créées à Chambord. Entre les morceaux, des experts retracent les cinq cents ans d’existence du château, en explorant les liens que ses propriétaires successifs entretenaient avec la musique. Des séquences musicales tournées dans les intérieurs du château et assurées par la chanteuse Lucile Richardot, la pianiste Vanessa Wagner, ainsi que les ensembles Doulce mémoire et Le Parnasse français, illustrent leurs propos.