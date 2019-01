Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible du 17 octobre 2018 au 21 janvier 2019 au Musée Gustave Moreau à Paris dans le cadre de l'exposition "Gustave Moreau, vers le songe et l'abstrait".

Gagnez des places pour la représentation de l'opéra Amadigi d'Haendel le vendredi 25 janvier à 20h au Théâtre de l'Athénée à Paris.

Distribution :

Les Paladins

Jérôme Correas, direction

avec Amel Brahim-Djelloul, Aurélia Legay, Rodrigo Ferreira, Séraphine Cotrez

Mise en scène, Bernard Levy

Hélas, contrairement à ce que l’on prétend, les amoureux ne sont pas seuls au monde. Malheur à Amadigi et Oriana qui vont déchaîner les ardeurs d’un puissant prince et d’une sublime sorcière… Vengeances, complots, combats singuliers, ténébreux esprits et “fontaine de l’amour véritable”, l’opéra de Haendel déchaîne les forces les plus passionnelles,

Gagnez des places pour la représentation de Turandot de Puccini le vendredi 25 janvier à 20h à l'Opéra de Toulon.

Distribution :

Turandot : Gabriela Georgieva

Liù : Adriana Gonzalez

Calaf : Amadi Lagha

Timur : Luiz-Ottavio Faria

L’Empereur : Altoum Olivier Dumait

Ping : Frédéric Goncalves

Pang : Antoine Chenuet

Pong : Vincent Ordonneau

Un mandarin : Sébastien Lemoine

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Toulon

Direction musicale Jurjen Hempel

Turandot, opéra inachevé créé en avril 1926, deux ans après la mort du compositeur, prend forme au sein d'une fresque grandiose, avec un chœur imposant, de nombreux personnages pittoresques et un rôle-titre dont la tessiture meurtrière en fait l’un des plus difficiles du répertoire des sopranos dramatiques. Pour la première fois à Toulon, Turandotsera présenté avec le final restitué par Luciano Berio en 2001.

Maestro : Le dimanche 20 janvier à 18h30

Bal viennois avec l'Orchestre de Paris

Sur des airs de Strauss ou d'Offenbach, la Philharmonie de Paris se transforme en prestigieuse piste de danse pour une soirée virevoltante. Sous la houlette de Thomas Hengelbrock, l’Orchestre de Paris y accompagne un couple de chanteurs pétillants, la soprano Annette Dasch et le ténor Cyrille Dubois.