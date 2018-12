Le choix des auditeurs

Cette photographie est actuellement visible à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris dans le cadre de l'exposition Martine Franck du 6 novembre 2018 au 10 février 2019.

On vous offre des places

Aujourd'hui, tentez de remporter des places pour assister à la représentation à Feigneux (60) de "A bord du Brighton", un spectacle qui vous emmène entre Paris et Londres à la Belle Epoque.

Avec Chloé Ducray (Harpe) et Clémentine Decouture (soprano), dans le cadre du Festival En Voix !

Pour gagner des places, cliquez ici.

Maestro

Diffusion ce dimanche sur ARTE, à 18h30, du premier des 5 films de concert sur la musique de Henri-Georges Clouzot. Série initiée par Herbert von Karajan, ce film nous permet notamment d'assister à un passionnant échange entre le chef et le violoniste Yehudi Menuhin, à l'occasion d'une répétition du Concerto pour violon et orchestre n°5 en la majeur, de Mozart.

Programmation musicale

David Popper

Danse des elfes op 39 pour violoncelle et piano

Mstislav Rostropovitch : Violoncelle

Alexander Dedyukhin : Piano

TESTAMENT SBT 1101

Jacques Ibert

Escales : Calme

Orchestre Symphonique De Montreal

Charles Dutoit, direction

DECCA 440332-2

Henry Purcell / René Clemencic

La mort de Molière : extrait de "King Arthur"

Maurice Beavan : baryton

Deller Consort

Alfred Deller, direction

HARMONIA MUNDI HMA 1901020

Samuel Barber

Dover beach op 3 - pour baryton et quatuor à cordes

Dietrich Fischer-Dieskau : Baryton (voix)

Robert Mann : Violon

Earl Carlyss : Violon

Raphael Hillyer : Alto (instrument)

Claus Adam : Violoncelle

Quatuor Juilliard

CBS MPK46727

Charles Koechlin

Le livre de la jungle : Berceuse phoque

Iris Vermillion : Mezzo-soprano

Choeur Des Operas De Montpellier

Orchestre National De Montpellier

Steuart Bedford, direction

ACCD 480 0792

Alma Mahler

Licht in der nacht - arrangement pour mezzo-soprano et orchestre

Isabelle Druet : Mezzo-soprano

Orchestre Victor Hugo Franche-Comte

Jean Francois Verdier, direction

KLARTHE KLA026

Arvo Part

Für Alina - pour piano

Vanessa Wagner : Piano

LA DOLCE VOLTA LDV46D

Varnam - Ninnu kari - Raga mohanam -Tala adi

Subramaniam L : Violon

OCORA C 561001/2/3/4

Serge Rachmaninov

L' ile des morts op 29 poeme symphonique (extrait)

Orchestre Symphonique D'Etat De Russie

Evgueni Svetlanov, direction

WARNER MUSIC FRANCE 5101 12236-2

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : Je crois entendre encore (Acte I) Air de Nadir

Cyrille Dubois : Ténor, Nadir

Orchestre National De Lille

Alexandre Bloch, direction

PENTATONE PTC5186685

Antonio Vivaldi

Griselda : Agitata da due venti (Acte II Sc 2) Air de Costanza

Cecilia Bartoli : Mezzo-soprano, Costanza

Sonatori De La Gioiosa Marca

DECCA 455981-2

Franz Schubert

Quintette avec piano en La Maj op posth 114 D 667 (La truite) : Variation n°4

Trio Wanderer

Jean Marc Phillips-Varjabedian : Violon

Raphael Pidoux : Violoncelle

Vincent Coq : Piano

Christophe Gaugué : Alto (instrument)

Stephane Logerot : Contrebasse

HARMONIA MUNDI HMX2908748

Claude Debussy

La mer L 111 (109) : 2. Jeux de vagues - version révisée de 1909

Orchestre National De France

Emmanuel Krivine, direction

ERATO 0190295687045

Richard Wagner

Ouverture (Acte I) (instrumental)

Matti Salminen : Basse (voix)

Ricarda Merbeth : Soprano

Robert Dean Smith : Ténor

Silvia Hablowetz : Mezzo-soprano

Steve Davislim : Ténor

Albert Dohmen : Baryton-basse (voix)

Choeur De La Radio De Berlin

Orchestre Symphonique De La Radio De Berlin

Marek Janowski, direction

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 400

Vincent Youmans

No no Nanette : Tea for two (Acte II) duo Nanette et Tom - pour soprano baryton et ensemble instrumental

Clementine Decouture : Soprano, Nanette

Philippe Brocard : Baryton (voix), Tom

Frivol'Ensemble

NAXOS 8573973

Ludwig Van Beethoven

Symphonie nº9 en re min op 125 : Allegro assai : Chorus

Anna Tomowa-Sintow : Soprano

Choeur De La Philharmonie De Dresde

Choeur De La Radio De Berlin, Choeurs

Choeur De La Radio De Leipzig

Orchestre Du Gewandhaus De Leipzig

Kurt Masur, direction

PHILIPS 420701-2