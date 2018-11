Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Centre Pompidou-Metz dans le cadre de l'exposition "Peindre la nuit" qui se a débuté le 13 octobre 2018 et s'achèvera le 15 avril 2019.

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Vasily Petrenko avec le pianiste Kirill Gerstein le vendredi 30 novembre à 20h à l'Auditorium de Radio France.

Au programme :

Leonard Bernstein : Symphonie n°2 « The Age of Anxiety »

Sergueï Rachmaninov : L'Île des morts

Alexandre Scriabine : Poème de l’extase

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

Rubrique Maestro : le dimanche 25 novembre à 18h30 sur Arte

Carnevale 1729, un concert à Venise

En 1729 à Venise, la saison lyrique est exceptionnelle avec notamment la création de sept opéras et les débuts du célèbre castrat Farinelli. Dans l'écrin d'un palais vénitien, la mezzo-soprano Ann Hallenberg et l’orchestre Il Pomo d’Oro interprètent les grands succès de cette année-là.

Au début du XVIIIe siècle, le carnaval de Venise rayonne bien au-delà de la lagune. Dissimulés derrière des masques, les Vénitiens et des voyageurs venus de toute l'Europe festoient, dansent, écoutent de la musique. La saison 1729 est exceptionnelle avec notamment la création de sept opéras et les débuts du célèbre castrat Farinelli. Dans un concert privé donné au palais Zenobio, la mezzo-soprano Ann Hallenberg, accompagnée par l’orchestre Il Pomo d’Oro, dirigé par Zefira Valova, interprète les plus grands succès lyriques de cette année éblouissante. Une page d'histoire mémorable racontée aussi, entre deux pauses d'archets, par la romancière Donna Leon, qui a fait de la cité des Doges le cadre de ses enquêtes policières.

Programmation musicale

Charlie Chaplin

Overture / Unveiling the statue

City Lights Orchestra

Carl Davis, direction

SILVA SCREEN FILMCD 078

Erik Satie / Vincent Hyspa

L'omnibus automobile - pour baryton et piano

Gabriel Bacquier : Soprano

Aldo Ciccolini : Piano

WARNER CLASSICS 825646047963/9

John Field

Nocturne n°5 en Si bémol Maj H 37A

Noel Lee : Piano

NONESUCH NON 32 823

Jacques Offenbach

La vie parisienne : Act IV - hier, a midi, la gantière

Michel Trempont : Baryton

Andre Batisse : Basse

Michel Senechal : Ténor

Régine Crespin : Soprano

Luis Masson : Baryton

Christiane Chateau : Soprano

Jean Christophe Benoit : Baryton

Mady Mesple : Soprano

Eliane Lublin : Soprano

Michel Jarry : Baryton

Daniele Castaing : Soprano

Choeur Du Capitole De Toulouse

Orchestre Du Capitole De Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 1141238

Henri Dutilleux

Timbres espace mouvement pour orchestre : Interlude

Orchestre Philharmonique De Radio France

Marek Janowski, direction

CHANT DU MONDE CMX 378081

Richard Wagner

Tannhäuser : Wie Todesahnung / O du mein holder Abendstern (Acte III) Air de Wolfram

Matthias Goerne : Baryton

Orchestre Symphonique De La Radio Suédoise

Manfred Honeck, direction

DECCA 467263-2

Igor Stravinsky

Concerto pour 2 pianos : Con moto Katia Labeque : Piano

Marielle Labeque : Piano

KML RECORDINGS KML1112/3

Claude Debussy

Nocturnes L 91 : Fêtes - pour orchestre

Orchestre Philharmonique De Bruxelles

Michel Tabachnik, direction

BRUSSELS PHILHARMONIC RECORDINGS BPR001

Tomaso Albinoni

Filandro : I tuo core in dono accetto (Acte I Sc 8) Corina

Ann Hallenberg : Mezzo-soprano

Il Pomo D'Oro

Stefano Montanari, direction

PENTA TONE CLASSICS PTC5186679

John Coltrane

Billie's bounce

John Coltrane : Saxophone ténor

Donald Byrd : Trompette

Red Garland : Piano

George Joyner : Contrebasse

Art Taylor : Batterie

PRESTIGE 16 PCD-4405-2/10

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano n°2 en Mi bémol Maj op 9 n°2

Brigitte Engerer : Piano

HARMONIA MUNDI HMC 901430/31

Jean Françaix

Heure du berger pour flûte hautbois clarinette cor et piano : Les vieux beaux Pascal Roge : Piano

Catherine Cantin : Flûte

Michel Portal : Clarinette

Maurice Bourgue : Hautbois

Amaury Wallez : Basson

Andre Cazalet : Cor

DECCA 425861-2

Maurice Ravel

Concerto en Sol Maj - Adagio assai - pour piano et orchestre

Jean-Efflam Bavouzet : Piano

Orchestre Symphonique De La BBC

Yan Pascal Tortelier, direction

CHANDOS CHAN 5084

Franz Liszt

Mazeppa S 100

Orchestre Philharmonique De Berlin

Herbert Von Karajan, direction

PRAGA DIGITALS PRDDSD350124

Robert Schumann

Carnaval op 9 : Chopin - pour piano

Daniil Trifonov : Piano

DGG 4797519

Edvard Grieg

Etude op 73 n°5 (Hommage à Chopin op 73 n°5) - pour piano

Daniil Trifonov : Piano

DGG 4797519

Piotr Ilitch Tchaikovski

Un poco di Chopin en ut dièse min op 72 n°15 - pour piano Daniil Trifonov : Piano

DGG 4797519

Anton Webern

6 pièces op 6 (intégrale) : Pièce op 6 n°1; n°2, n°3, n°6 - pour grand orchestre

Orchestre Symphonique De Londres

Pierre Boulez, direction

SONY SM3K 45845/1

Steve Reich

Music for 18 musicians : Section VII

Ensemble Signal

Bradley Lubman, direction

HARMONIA MUNDI HMU907608

Franz Schubert / Wilhelm Muller

Wasserflut

Ian Bostridge : ténor

Leif Ove Andsnes : Piano

EMI 5577902

Leonard Bernstein

Symphony No. 2 - The Masque; The Epilogue

Philippe Entremont : Piano

Orchestre Philharmonique De New York

Leonard Bernstein, direction

SONY SMK 60697

Georges Brassens

Le fiacre

MERCURY 2762443