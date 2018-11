Le choix des auditeurs

Vous pouvez voir ce tableau en ce moment au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Renoir Père et fils" qui a débuté le 6 novembre et s'achèvera le 27 janvier 2019

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert "Purcell, Songs and Dances" que donneront le contre-ténor Tim Mead et les musiciens de Saint-Julien dirigés par François Lazarevitch le 21 novembre Salle Gaveau à Paris

Au programme

SONGS : O Solitude, Cold Song, Stricke the Viol, One Charming Night...

DANCES: Pavan, Minuett, Hornpipe, Fantazia upon a ground, Chaconne...

Distribution

TIM MEAD,contre-ténor

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN FRANÇOIS LAZAREVITCH, flûtes, musette & direction

Rubrique Maestro : le dimanche 18 novembre à 18h30 sur Arte

"Carmen", "Don Carlos" au Concours reine Élisabeth

Cette année, le Concours reine Élisabeth était dédié au chant. Un florilège des plus beaux moments avec Samuel Hasselhorn (baryton) et Eva Zaïcik (mezzo-soprano), premier et deuxième du concours.

Sélectionnés parmi soixante-quatre candidats de vingt-deux nationalités, douze jeunes chanteurs lyriques ont participé aux épreuves finales du prestigieux concours belge, qui se sont déroulées sur trois soirées en mai 2018. Chacun d'entre eux devait interpréter trois à six pièces de son choix, selon des critères déterminés par les organisateurs. Accompagnés par l’Orchestre symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu, six lauréats ont été distingués par le jury, parmi lesquels Samuel Hasselhorn (baryton) et Eva Zaïcik (mezzo-soprano), premier et deuxième du concours. Au programme notamment : des extraits de Don Carlos de Verdi et de Carmen de Bizet.

Programmation musicale

Robert Schumann

Arabesque en ut majeur, opus 18

Yves Nat : Piano

LABEL : EMI 3478262

Pierre Danican Philidor

Suite pour flûte n°5 en mi min : Allemande

François Lazarévitch : flûte et direction

Les Musiciens de Saint Julien

LABEL : ALPHA ALPHA332

Pierre Danican Philidor

Suite pour flûte n°5 en mi min : Sarabande

François Lazarévitch : flûte et direction

Les Musiciens de Saint Julien

LABEL : ALPHA ALPHA332

Felix Mendelssohn

6 Romances sans paroles op 19 : 1. Andante con moto

Andras Schiff : Piano

LABEL : DECCA 4211192

Camille Saint-Säens

Sonate en Ré Maj op 166 : Allegretto - pour hautbois et piano

François Meyer : Hautbois

Eric Le Sage : Piano

LABEL : SONPACT SPT 94011

Camille Saint-Säens

Sonate en Ré Maj op 166 : Molto allegro - pour hautbois et piano

François Meyer : Hautbois

Eric Le Sage : Piano

LABEL : SONPACT SPT 94011

Emile Waldteufel

Amour et printemps - valse pour orchestre

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan, direction

LABEL : ARIA 592297

Claude Debussy

La boîte à joujoux L 128 : Prélude : Le sommeil de la boîte ballet pour orchestre

Orchestre Symphonique de Bale

Armin Jordan, direction

LABEL : ERATO 0190295953539/8

Leopold Mozart

Divertissement en Ut Maj HOB II : 47 - symphonie des jouets :n 3. Allegro / Avec jouets d'enfants

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields

Neville Marriner, direction

LABEL : PHILIPS 416386-2

Modeste Moussorgski

Les enfantines : Avec la nounou

Nina Dorliac

Sviatoslav Richter : Piano

LABEL : CASCAVELLE VEL 3041

Franz Schubert

Schwanengesang D 957 : 14. Die Taubenpost - pour baryton et piano

Samuel Hasselhorn : Baryton (voix)

Takako Miyazaki : Piano

LABEL : CLASSICCLIPS CLCL128

Edward Elgar

Chanson de matin op 15 n°2 - pour orchestre

Orchestre de Chambre Anglais

Daniel Barenboim, direction

LABEL : SONY 88985393632

EngelbertHumperdinck

Hänselund Gretel EHWV 93.3 : Ouverture (instrumental)

Barbara Hendricks : Soprano (le marchand de sable)

Anne Sofie Von Otter : Mezzo-soprano (Hansel)

Barbara Bonney : Soprano (Gretel)

Marjana Lipovsek : Mezzo-soprano (la sorcière)

Hanna Schwarz : Contralto (la mère)

Andreas Schmidt : Baryton-basse (le père)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Chœur de garçons de Tolz

Jeffrey Tate, direction

LABEL : EMI 7540222

Engelbert Humperdinck

Hänsel und Gretel EHWV 93.3 : Suse liebe Suse was raschelt im Stroh (Acte I Sc 1) Gretel et Hänsel

Barbara Hendricks : Soprano (le marchand de sable)

Anne Sofie Von Otter : Mezzo-soprano (Hansel)

Barbara Bonney : Soprano (Gretel)

Eva Lind : Soprano (le petit homme à la rosée)

Marjana Lipovsek : Mezzo-soprano, LA SORCIERE

Hanna Schwarz : Contralto (la mère)

Andreas Schmidt : Baryton-basse (le père)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Chœur de garçons de Tolz

Jeffrey Tate, direction

LABEL : EMI 7540222

Gabriel Fauré

Dolly op 56 : 1. Berceuse - pour piano à 4 mains

Jean-Philippe Collard : Piano

Bruno Rigutto : Piano

LABEL : EMI 7626872

Déodat de Séverac

En vacances pour piano / 1er recueil " au chateau et dans le parc" : Invocation a Schumann

Aldo Ciccolini : Piano

LABEL : EMI EMI 5723722

Déodat de Séverac

En vacances pour piano / 1er recueil " au chateau et dans le parc" : Ou l'on entend une vieille boite àmusique

Aldo Ciccolini : Piano

LABEL : EMI EMI 5723722

Déodat de Séverac

En vacances pour piano / 1er recueil " au chateau et dans le parc" : Mimi se deguise en marquise

Aldo Ciccolini : Piano

LABEL : EMI EMI 5723722

Déodat De Severac

En vacances pour piano / 2eme recueil : Fontaine de Chopin (la)

Aldo Ciccolini : Pianoµ

LABEL : EMI EMI 5723722

Henry Purcell

O solitude mysweetestchoice Z 406 - pour contre-ténor et basse continue

François Lazarévitch

Tim Mead : Contre-ténor

LABEL : ALPHA CLASSICS ALPHA419

François Couperin

Pièces de clavecin Livre III 15ème ordre en la : Le dodo ou l'amour au berceau

Scott Ross : Clavecin

LABEL : STIL 2106 SAN 78

Camille Saint-Saëns

Concerto pour pianos n°5 en Fa Maj op 103 : Molto allegro

Sviatoslav Richter : Piano

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Christoph Eschenbach, direction

LABEL : HANSSLER CLASSIC CD 93.707

Charles Baudelaire

La servante au grand cœur

Leo Férré

LABEL : BARCLAY 372