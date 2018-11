Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée de l'Orangerie dans le cadre de l'exposition "Les contes cruels de Paula Rego" visible du du 17 octobre 2018 au 14 janvier 2019.

Rubrique Maestro : Le dimanche 4 novembre 2018 à 18h30 sur Arte

Riccardo Chailly dirige le "Boléro" de Ravel

L’orchestre du Festival de Lucerne et le maestro Riccardo Chailly font revivre l’univers élégant et mystérieux du compositeur Maurice Ravel. Au programme : la suite n°1 de "Daphnis et Chloé", le poème chorégraphique "La valse", sans oublier le célèbre "Boléro" au rythme lancinant et fiévreux.

Programmation musicale

Anton Dvorak

Symphonie n°8 en Sol Maj op 88 B 163 : Allegretto grazioso Philharmonia Orchestra

Charles Mackerras, direction

SIGNUM SIGCD183

Anton Dvorak

Rusalka op 114 B 203 : Necitelna vodni moci (Acte III) Air de Rusalka Krassimira Stoyanova : Soprano

Orchestre De La Radio De Munich

Pavel Baleff, direction

ORFEO C 830 111 A

Ignace Pleyel

Symphonie concertante en Fa Maj B 115 : 2. Tempo di menuetto Emmanuel Pahud : Flûte traversière Francois Leleux : Hautbois Vlatkovic Radovan : Cor Gilbert Audin : Basson Orchestre Chambre De Munich Daniel Giglberger, directionLes Vents Francais

WARNER CLASSICS 0190295704872

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe brève en Ré Maj K 194 : Kyrie, Gloria Christine Schafer : Soprano

Ingeborg Danz : Contralto

Kurt Azesberger : Ténor

Oliver Widmer : Basse

Choeur Arnold Schoenberg

Concentus Musicus De Vienne Nikolaus Harnoncourt, direction

TELDEC 3984-21818-2

Claude Debussy

Suite bergamasque L 75 : Clair de lune

Albert Ferber : Piano

Claude Debussy, direction

EMI CLASSICS 509990 83380 2 0

Claude Debussy

Suite bergamasque L 75 : Passepied Jean Yves Thibaudet : Piano

DECCA 4783816

Georges Bizet

L'Arlésienne suite op 23 n°2 : Pastorale, Intermezzo, Menuet, Farandole Orchestre De Paris

Semyon Bychkov, direction

PHILIPS 442128-2

Jean Sibelius

2 pièces pour Kuolema op 44 : Valse triste op 44 n°1 - pour orchestre Orchestre Symphonique De Lahti

Osmo Vanska, direction

BIS 1645

Johannes Brahms

21 danses hongroises WoO 1 : Danse hongroise en sol min WoO 1 n°1; Danse hongroise en fa min WoO 1 n°4 Brigitte Engerer : Piano

Boris Berezovsky : Piano

MIRARE MIR 134

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : Danse des prêtresses de Dagon (Acte I Sc 6) Orchestre De Paris

Daniel Barenboim, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 413297-2

Giacomo Puccini

Le Villi : Torna ai felici di (Acte II) Air de Roberto

Jonas Kaufmann : Ténor

Choeur De L'Academie Sainte Cecile De Rome

Orchestre De L'Academie Sainte Cecile De Rome

Antonio Pappano, direction

SONY CLASSICAL 88875092482

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : Part one : Introduction et danse religieuse Het Groot Omroepkoor

Orchestre Royal Du Concertgebouw D'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

DECCA 443934-2

Charles Gounod

Faust: Ballet : Allegretto (valse)

Orchestre Philharmonique De New York

Leonard Bernstein, direction

SONY SMK 47600

Astor Piazzolla

Oblivion

Ensemble Contraste

ZIG ZAG TERRITOIRES ZZT090103

Heitor Villa-LobosSuite populaire brésilienne : Valsa-chôro

Fabio Zanon : Guitare

NIMBUS NI 2576

Luigi Boccherini

Quintette à cordes n°60 en Ut Maj op 30 n°6 G 324 : Los manolos/Passa calle, Ritirata Eckart Runge : Violoncelle

Quatuor Casals : Abel Tomas Realp : Violon, Vera Martinez Mehner : Violon, Jonathan Brown Arnau, Tomas Realp : Violoncelle

HARMONIA MUNDI HMC 902092

Edouard Ferlet / Jean Philippe Rameau

Les 5 sauvages - pour piano et clavecin

Edouard Ferlet : Piano

Violaine Cochard : Clavecin

ALPHA CLASSICS ALPHA411

Franz Lehar

La veuve joyeuse : Heia Mädel (Acte II) Hanna et Danilo Bo Skovhus : Baryton

Danilo Cheryl Studer : Soprano

Orchestre Philharmonique De Vienne

John Eliot Gardiner, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 002894797096

Dimitri Chostakovitch

Suite de jazz n°2 : Valse n°2

Orchestre Philharmonique De Radio France

Paavo Jarvi, direction

VIRGIN 5456092