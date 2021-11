Le choix des auditeurs : Kapsberger, Granados, Folquet de Marseille, Nara Leao, Alonso Mudarra, Respighi...

Votre programmation musicale inspirée par "Jeune fille jouant de la guitare " de Théodule Ribot.

Ce tableau est visible dans l'exposition "Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité" jusqu'au 10 janvier au Musée des Augustins à Toulouse.

Théodule Ribot (1823-1891) normand d'origine modeste est peintre autodidacte, doit l'essentiel de sa formation à l'étude des maîtres anciens, rencontrés notamment en copiant des toiles du Louvre pour le compte d'un marchand de tableaux.

Ni impressionniste, ni vraiment académique Ribot ne peint ni les stars ni les les lieux prestigieux de l'époque, au contraire il fixe sur ses toiles le petit peuple, sa famille, les objets du quotidien. Il les magnifie par une palette sourde, des camaïeux infinis de gris et de bruns, des fonds d'un noir insondable, des lumières épurées presque lunaires. Ses natures-mortes quant à elles doivent leur noblesse aux même fonds noirs, à un réalisme précis et une lumière irradiante.

L'exposition des Augustins présente essentiellement l'oeuvre peinte de Théodule Ribot (sa production est riche aussi de dessins, eaux-fortes et lithographies), et la met en regard de tableaux des maîtres du passé ou de contemporains plus ou moins connus.

Co-organisée avec les musées des beaux-arts de Marseille et de Caen, cette exposition sera ensuite présentée à Marseille du 10 février au 15 mai 2022 puis à Caen du 11 juin au 2 octobre 2022.

Maestro sur ARTE :

Sur Arte dimanche 14 novembre à 18h55 : En mars 1990 au Carnegie Hall, Jessye Norman et Kathleen Battle rendent hommage à la tradition du negro spiritual.

Lorsque les cantatrices américaines Jessye Norman et Kathleen Battle montent sur la scène du Carnegie Hall, à New York, le soir du 18 mars 1990, un vent historique souffle sur la prestigieuse salle de concert : les deux grandes artistes viennent rendre hommage au negro spiritual, la plus populaire des traditions musicales afro-américaines.

Bien que le negro spiritual se soit aujourd’hui imposé comme un répertoire de concert à part entière, le pari était osé : mettre à l’honneur un chant populaire dans ce lieu dédié à l'opéra n'allait pas de soi.

Trois décennies plus tard, la prestation des deux divas qui déchaîna l’enthousiasme d’un public, pourtant réputé conservateur, impressionne toujours.

Peter Gelb, producteur de ce concert et aujourd’hui directeur du Metropolitan Opera, commente ce moment exceptionnel en marge de la représentation.

Pour notre concert samedi 27 novembre à 16h, l’Orchestre Pasdeloup sera placé sous la baguette de la chef coréenne Sora Elisabeth Lee et rejoint par la violoniste Raphaëlle Moreau pour le concerto pour violon de Beethoven.

Au programme:

Grazyna Bacewicz: Contradizione

Beethoven: Concerto pour violon en ré M op 61

Mozart : Symphonie n° 35 « Haffner »

