Le cahier mystère d'Anna Magdalena Bach

Plongée dans le premier cahier que Jean-Sébastien Bach a écrit pour Anna Magdalena Bach et dont il ne reste aujourd'hui qu'un tiers des pages. Fabulations musicales sur ce cahier imaginaire et mystère avec Hasse, Petzold, Liszt, Carl Philipp Emanuel Bach, Anna Magdalena et Jean-Sébastien Bach...

Reprise des "concerts confinés" avec Hors Saison Musicale ce mercredi 18 novembre à 16 heures

Hors Saison Musicale n'aura pu donner cet automne que trois rendez-vous avant de voir leurs concerts suspendus par le confinement national. Qu'à cela ne tienne : pour garder et renforcer les liens avec leurs publics du monde rural, et notamment les "ultra-isolés" (personnes âgées, malades...), quelques musiciens déprogrammés se mobilisent pour donner vie à la musique "live et online". Au même format que les concerts à domicile qui se déroulaient initialement tous les mercredis et à raison d'un rendez-vous musical par semaine, les "concerts confinés" reprennent jusqu'au 16 décembre inclus.

La seconde saison des "concerts confinés" sera donc inaugurée par un concert du violoniste Grégoire Girard et de l'accordéoniste Théo Ould. Ils se retrouveront autour d'oeuvres comme la Suite italienne de Stravinsky, les Danses Roumaines de Bartók et pas moins de trois arrangements pour violon et accordéon de Kreisler : Tambourin chinois, Liebesfreud et Schön Rosmarin.

Rendez-vous mercredi à 16 heures sur la chaîne YouTube d'Hors Saison Musicale.

Deux "chants du cygne" de Brahms et Strauss à l'honneur pour un concert vidéo mercredi 18 novembre à la Philarmonie de Paris

Ultimes adieux au monde et à la beauté, les Quatre Derniers Lieder de Strauss et la Symphonie n°4 de Brahms seront au programme de cette soirée dirigée par Simone Young. Pianiste et cheffe d'orchestre australienne, également spécialiste de Wagner et Strauss, Young a confié l'interprétation des Quatre Derniers Lieder de Strauss à la soprano Elza Van Den Heever. Considéré comme le testament musical du compositeur allemand, ce cycle démarrant par le "Printemps" et s'achevant par "Au Crépuscule" sera suivi de la Symphonie n°4 de Brahms. Quatrième et dernière symphonie du compositeur, elle reste fidèle aux canons de ses trois antérieures dont elle n'excède ni la durée, ni les moyens. Brahms concilie les thèmes épiques, échappées fantastiques et rigueur des formes préclassiques, notamment dans son final en forme de variations sur un choral de Bach. La Symphonie n°4, et plus particulièrement les premier et dernier mouvements, est soumise à la logique de germination musicale : d'un court motif mélodico-rythmique naît un mouvement entier.

Pour assister en direct au déploiement de ces deux "chants du cygne" joués depuis la Grande salle Pierre Boulez de la Philarmonie de Paris, connectez-vous sur le site Philarmonie Live mercredi 18 novembre à 20h30.

Quelle musique entendez-vous sur la peinture "Frontispiece to Chopin's Third Ballade" d'Aubrey Beardsley ?

, © Tate Britain (Lonndres), Dist. RMN-Grand Palais

Composez vous-même la programmation de l'émission du vendredi 20 novembre en nous faisant part des musiques que vous inspire ce tableau. Il est visible au sein de l'exposition "Aubrey Beardsley (1872-1898)" présentée au Musée d'Orsay, jusqu'au 10 janvier 2021.

Vos propositions via contactez-nous.

