Le banjo de tous côtés,

des anecdotes avec Dvorak, Satie, Stravinsky, Schubert....

Agenda des Régions

Les habitants de Strasbourg et sa région peuvent également découvrir Parsifal de Wagner à l’Opéra National du Rhinjusqu’au 7 février

Amon Miyamoto signe la mise en scène et Boris Kudlicka les décors. Thomas Blondelle (Parsifal), Christianne Stotijn (Kundry), Les Chœurs et Maîtrise de l’Opéra national du Rhin et l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg sont sous la direction de Marko Letonja.

LeFestival Estacadese déroule du 31 janvier au 2 février à Sainte-Adresse (tout juste à côté du Havre)

Pendant un week-end, les 8 musiciens du groupe Artie’s, passionnés par la musique de chambre, donnent des concerts uniques et décalés dans une proximité joyeuse avec le public, afin de découvrir la musique sous un angle nouveau : concert commenté, concert bulles… ou encore le concert Juke box : un spectateur lance la roue et les musiciens jouent l’œuvre désignée !

Les interprètes sont Clarisse Dalles (soprano) - la Totte du « Yes ! » que l’on vient de voir au Théatre de l’Athénée, Yété Queiroz (mezzo), Mathilde Borsarello Herrmann (violon), Gauthier Herrmann (violoncelle), Pierre Cussac (accordéon), Xavier Le Roux (piano), Jean-Michel Dayez (piano).

L’ensembleDe Cealiset la chanteuse Sara Hamidi seront samedi 1er février à 20h30à l'Eglise Saint-Pierre-Le-Vieux de Strasbourg pour un programme "Priez pour la paix", dans le cadre du Festival « Les Sacrées journées de Strasbourg ».

De Caelis, qui regroupe les chanteuses Laurence Brisset, Estelle Nadau, Eugénie De Mey, et Caroline Tarrit, invite la chanteuse Sara Hamidi, grande voix d’Orient, née en Iran à Ispahan elle pratique depuis l’enfance, le Radif, chant ancestral savant persan. Parce qu’elle transgresse l’interdit fait aux femmes de se produire en public elle a dû choisir l’exil.

Ensemble elles proposent des musiques du Moyen-Âge, des chansons, polyphonies et improvisations en chant persan traditionnel. Ce dialogue est accompagné par des instruments: organetto, kamanche, et percussions.

« Priez pour paix » est le premier vers d’un poème de Charles d’Orléans (1394-1365).



