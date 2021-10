La vie de Château

Avec Respighi, Telemann, Hindemith, Dvorak, Déodat de Séverac...

Maestro :

Dimanche 3 octobre à 18h55 : Mariss Jansons dirige un concert de fête à Saint-Petersbourg

Le 15 décembre 2018 c’était la fête à Saint Petersbourg : Mariss Jansons dirigeait un programme éclectique de haute volée pour les 80 ans de son maître et ami le chef d’orchestre russe Yuri Temirkanov.

A cette occasion, la soprano Karen Slack, le baryton Matthias Goerne, les pianistes Denis Matsuev et Nikolai Luganski étaient accompagnés de l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, des chœurs de chambre de Saint-Pétersbourg et du théâtre Mikhailovsky.

Le répertoire russe était à l’honneur avec des œuvres de Rachmaninov et Prokofiev, mais également Mahler, Franz Lehár et Gershwin.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Des places à gagner !

Pour le concert de L’Ensemble Aedes avec la cantaora de flamenco Rocío Marquez auThéâtre des Bouffes du Nordlundi 4 octobre à 20h.

Pour ce concert, l’Ensemble Aedes invite Rocío Márquez, la célèbre cantaora de flamenco et ensemble ils nous plongent au cœur des émotions les plus intimes.

Les chansons de flamenco, dont certaines sont issues du répertoire de Rocío Márquez, ont été arrangées afin d’y associer les voix du chœur. Elles répondent aux œuvres baroques et contemporaines, Lamento della Ninfa de Monteverdi et Nuits de Xenakis.

Les mondes du chant choral et du flamenco se rencontrent et expriment les tourments de l’âme humaine, la dureté du deuil, la passion amoureuse et la consolation de la prière.

La rencontre de ces 2 univers culmine dans une composition pour double chœur et chant flamenco, écrite par Fabien Touchard.

via contactez-nous