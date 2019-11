La tête dans les étoiles ! avec Chabrier, Ginastera, Richter.....

Agenda des régions

Les Sacqueboutiers proposent cette saison un voyage à travers le dialogue, au cours de la Renaissance, des musiques populaires et savantes avec les plus grands textes de la littérature . Le premier de ces trois concerts, le 17 novembre à 17h au Théâtre du Capitole, s’intitule « Plaisirs de gorge et joyeux instruments ».

l’Ensemble Clément Janequin dirigé par Dominique Visse donnera des chansons polyphoniques de la Renaissance sur des textes de François Rabelais.On entendra des oeuvres de Josquin des Prés, Clément Janequin, Claudin de Sermizy, Roland de Lassus..

Le Corsairepar Le ballet du Bolchoï retransmis dans lescinémas Pathédans toute la France en direct de Moscou le 17 novembre, la représentation commence à 16h et dure 3h20 (avec 1 entracte)… Comme si vous étiez !

Sur la place du marché d'Andrinopolis, le Pacha est frappé par la beauté de Médora et veut l'acheter, mais juste avant la jolie jeune femme est kidnappée par Conrad, le charmant corsaire aperçu plus tôt...

Avec les danseurs Ekaterina Krysanova, Igor Tsvirko, Denis Savin, Nelli Kobakhidze, Denis Rodkin...



Kirinale 15 novembre à 20h donné dans le cadre de la 16ème édition du festival de danse INSTANCES qui se déroule jusqu’au 19 novembre à Chalon-sur-Saône, et qui met cette année en avant la notion de Soulèvement.

Kirina est le nom d’une localité qui a abrité la dernière bataille ayant fondé l’empire Mandingue en Afrique de l’ouest, c’est aussi celui d’une pièce du chorégraphe Serge Aimé Coulibaly. Pensée et construite sous forme de tragédie, inspirée des tragédies grecques et de pièces classiques comme Macbeth ou Le Sacre du printemps, c’est une œuvre, qui partant du continent africain va à la rencontre du monde. Le chorégraphe a fait appel au chercheur et écrivain Felwine Sarr, pour élaborer ce qu’on pourrait appeler un livret. Pour 5 des 9 chorégraphies construites avec de la musique live, le chorégraphe a sollicité Rokia Traoré, mise en scène sur le plateau et accompagnée de 4 musiciens, elle dialoguera avec les danseurs et le parolier.

Gagnez des places pour le concert à l’Auditorium du Louvrele 15 novembre à 20h : La musique secrète de Léonard par l’Ensemble Doulce mémoire

À l’occasion de la grande exposition du Louvre célébrant les cinq cents ans de la mort de Léonard de Vinci, l’ensemble Doulce Mémoire et son chef Denis Raisin Dadre nous entraînent dans un voyage sur les pas de celui qui fut l’un des plus grands virtuoses de son temps à la lira da braccio, et qui nous a laissé de nombreuses énigmes musicales. Avec des mélodies populaires de l’époque, retranscrites par des compositeurs tels que Josquin Desprez ou Heinrich Isaac, une mise en espace avec la création visuelle de Ikse Maitre et des costumes de Sami Korhonen, ce concert nous fera entendre la musique qui aurait pu résonner dans l’atelier d’un peintre ou le salon d’un aristocrate de la Renaissance.

