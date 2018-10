La discothèque idéale de Bertrand Chamayou

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre national de Metz, le Chœur de l'Orchestre de Paris sous la direction de Lionel Sow le vendredi 5 octobre à 20h en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides.

Au programme : le Requiem de Mozart

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Scène de carnaval ou Le Menuet" de Giandomenico Tiepolo ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 octobre en vous inspirant du tableau "Scène de carnaval ou Le Menuet" (1754-1755) de Giandomenico Tiepolo.

Ce tableau est visible au Musée du Grand Palais dans le cadre de l'exposition : Éblouissante Venise ! Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle, du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Programmation musicale

Robert Schumann

Scène de la forêt op 82 : Vogel als Prophet op 82 n°7 (L'oiseau prophète)

Alfred Cortot : Piano

EMI CLASSICS 50999 704928 2 8

Gustav Mahler

Symphonie n°4 en Sol Maj : 4. Sehr behaglich (Wir geniessen die Himmlischen Freuden)

Helmut Wittek : Soprano

Orchestre Royal Du Concertgebouw D'Amsterdam

Leonard Bernstein, direction

DGGG 002894795702

Gyorgy Ligeti

Hungarian rock : Vivacissimo molto ritmico - arrangement pour orgue de barbarie

Pierre Charial : Orgue de barbarie

SONY SK 62310

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : Je crois entendre encore (Acte I) Air de Nadir

Alain Vanzo : Ténor

Orchestre Du Théâtre National De L'Opéra De Paris

Georges Prêtre, direction

EMI CLASSICS 9 28046 2

Charles Ives

2 contemplations : Central Park in the dark

Orchestre Philharmonique De New York

Seiji Ozawa, direction

SONY SMK 60203

Christophe

Elle dit, elle dit, elle dit...

MERCURY 586071-2

Dimitri Chostakovitch

Quatuor à cordes n°8 en ut min op 110 : Allegro molto

Quatuor Emerson : Eugene Drucker : Violon Philip Setzer : Violon Lawrence Dutton : Alto David Finckel : Violoncelle

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 02894796166

Leonard Bernstein

Symphonie pour piano et orchestre n°2 : II. The masque

Krystian Zimerman : Piano

Orchestre Philharmonique De Berlin

Simon Rattle, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4835539

Johannes Brahms

Gesange op 17 : Es tont ein voller harfenklang - pour tenor choeur de femmes 2 cors et harpe Delyth Wynne : Harpe Anthony Halstead : Cor Christian Rutherford : Cor Philip Salmon : Ténor

Choeur Monteverdi

John Eliot Gardiner,direction

PHILIPS (PHPS) 432152-2

Pancrace Royer

Le vertigo

Christophe Rousset : Clavecin

AMBROISIE AM 151

Franz Schubert

Divertissement à la hongroise en sol min op 54 D 818 : Allegretto Andreas Staier : Pianoforte

Alexei Lubimov : Pianoforte

TELDEC 0630-17113-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem K 626 : Rex tremendae (Choeur)

Choeur De L'Orchestre De Paris

Orchestre De Paris

Daniel Barenboim, direction

EMI CDC 7473422

Jean Philippe Rameau

Pieces de clavecin en concerts : Concert i en ut : La livri

Frans Bruggen : Flûte traversière Sigiswald Kuijken : Violon Wieland Kuijken : Basse de viole Gustav Leonhardt : Clavecin

TELDEC 3984-21767-2

Frank Zappa

The girl in the magnesium dress Ensemble intercontemporain

Pierre Boulez, direction

EMI EMI CDC 7471252

Alexandre Scriabine

Sonate pour piano n°2 en sol dièse min op 19 (Sonate-fantaisie) : 1. Andante

Ivo Pogorelich : Piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 429391-2

Joseph Haydn

Concerto en Ut Maj HOB VIIb 1 - pour violoncelle et orchestre : III. allegro molto Sol Gabetta : Violoncelle

Orchestre De Chambre De Bale

Sergio Ciomei, direction

RCA RED SEAL 88697547812

Serge Rachmaninov

Concerto n°4 en sol min op 40 : Allegro vivace Arturo Benedetti-Michelangeli : Piano

Philharmonia Orchestra

Ettore Gracis, direction

WARNER CLASSICS 0825646154883/6

Sarah Vaughan

Mean to me

Dizzy Gillespie : Trompette Charlie Parker : Saxophone alto Flip Phillips : Saxophone ténor Nat Jaffe : Piano

DREYFUS 36739-2