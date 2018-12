La programmation musicale de Denisa Kerschova : Poulenc, Vivaldi, Sarri, Bartok,...

On vous offre des places

C'est l'heure de déballer les cadeaux de Noël ! Et nous en rajoutons un aujourd'hui pour quelques chanceux. Participez à notre tirage au sort pour assister au concert du Nouvel An de l'Orchestre National des Pays de Loire, donné à la Cité des Congrès deNantes le 30 décembre à 17h.

Pour les fêtes de fin d’année, trois femmes pétillantes JEANNE CROUSAUD, CATHERINE TROTTMANN, et SIMONE MENEZES embarquent l’auditeur dans un voyage désopilant au pays de l’opérette française. Offenbach bien sûr mais aussi, Delibes, Rossini et Messager… Redécouvrez les grands auteurs d’un genre qui ne se prend pas au sérieux et enchantera votre nouvel an !

Au programme :

Gioachino Rossini (1792-1868) ● La gazza ladra

Jacques Offenbach (1819-1880) ● Airs de Fantasio, de La grande duchesse de Gérolstein, de La Périchole, de Robinson Crusoé, de Barbe Bleue

André Messager (1853-1929) ● Airs des Deux pigeons, des p'tites Michu, L'amour masqué

Léo Delibes (1836-1891) ● Air de Lakmé

Jeanne Crousaud, soprano / Catherine Trottmann, mezzo-soprano / Simone Menezes, direction

Pour gagner des places, cliquez ici.

Éphéméride

Le 25 décembre 1911, à Paris, était créée la version pour orchestre de Pavane pour une infante défunte, de Maurice Ravel.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau... ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 28 décembre en vous inspirant du tableau...Ce tableau est actuellement visible musée...

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Francis Poulenc

Gloria FP 177 : 2. Laudamus te - pour choeur mixte et orchestre

Choeur et orchestre de la Suisse Romande

Choeur Pro Arte de Lausanne

Jesus Lopez Cobos, direction

DECCA ELOQUENCE 4828798

André Jolivet

Pastorales de Noel - 4 pieces pour flute, harpe et basson

- la vierge et l'enfant

- entrée et danse des bergers

Manuela Wiesler, flûte

Erica Goodman, harpe

Christian Davidsson, basson

BIS CD-739

Jacques Offenbach

La Périchole : Ah quel diner je viens de faire (Acte I) Air de la Périchole (Griserie)

Frederica Von Stade, mezzo-soprano

Martin Katz, piano

ORFEO C 870121 B

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en Mi Maj RV 270 P 248 (Il riposo per il Santissimo Natale) :

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro

Rachel Podger, violon et direction

Brecon Baroque

CCSSA40318

Il est né, le divin enfant / Noël / Cantique de Noël

Anne Sofie Von Otter

DGG 459685-2

Domenico Natale Sarri

Concerto n°11 en la min - pour flûte à bec cordes et basse continue :

1. Largo

2. Allegro

3. Larghetto

4. Spiritoso

Maurice Steger, flûte à bec et direction

HMC 902135

Marc-Antoine Charpentier

Les plaisirs de Versailles H 480 (extraits scènes 3 et 4)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

ERATO 0630-14774-2

Minuit chretien : Noel d'Adam

André Claveau

Orchestre Pierre Guillermin

MC PRODUCTION JBCD 329/3

Bela Bartok

Noëls Roumains SZ 57 séries 1 - pour piano

Gyorgy Sandor, piano

SONY SK 68277

Claude Debussy

Noël des enfants qui n'ont plus de maison pour soprano et piano

Aldo Ciccolini, piano

Janince Micheau, soprano

EMI CLASSICS 685877 2

Eustache du Cauroy : Une jeune pucelle - pour voix d'hommes et orgue

Guillaume Costeley : Allons gay bergiere - pour voix d'hommes et orgue

Claude Goudimel : Esprits divins chantons dans la nuit sainte - pour voix d'hommes a cappella

Yoann Moulin, orgue

Ensemble Clément Janequin

ALPHA 198

Michel Corrette

Symphonie des noëls n°5 en la min - pour ensemble instrumental :

- Or nous dites Marie

- Chantons de voix hautaine

- Noël Suisse

Ensemble Arion

ATMA CLASSIQUE ACD 22192

Traditionnel

- Noëls québécois - arrangement pour soprano mezzo-soprano et choeur de garçons a cappella

- D'où viens-tu bergère - L'ange Gabriel - Les bergers de Béthléem

James Litton

American Boychoir

Patricia Petibon, soprano

Catherine king, mezzo-soprano

VIRGIN 5453682

Gioachino Rossini

La nuit de Noël (La notte di santo natale) - pour basse voix d'hommes et piano

Singphoniker

Berno Scharpf, piano

CPO 999200-2

George Szell

Pavane pour une infante defunte

Orchestre de Cleveland

Maurice Ravel, direction

CBS 32DC489

- Pastres placatz vostre troupeu

- En belen tocan a fuego

- Duermete Nino duerme

Camerata de Boston, dir. Joel Cohen

Sharq Arabic Music Ensemble, dir. Karim Nagi

GREEN LINNET RECORDS GLCD 1229