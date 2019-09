La Passacaille, un petit oiseau ? Pas du tout ! Mais alors ?

Agenda des régions

Ce jeudi 3 septembre à 20h30 au Théatre de Rungis, concert de lancement du Rungis piano-piano Festival & Competition

sous la direction artistique du duo de pianistes Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, la ville de Rungis lance " Rungis Piano-Piano Festival & Competition ", La 1ère édition du festival aura lieu en octobre 2020 et la 1ère édition du concours en septembre 2021.

Le Festival baroque de Pontoise se déroule jusqu’au 19 octobre

le 6 octobre à 17h, la soprano Eugénie Warnier, les ténors Anders Dahlin et Magnus Staveland, Les Talens Lyriques et Christophe Rousset donnent à la Cathédrale de Pontoise : un concert "Guerriers et Amoureux" avec des œuvres de Monteverdi et Kapsberger.

Sorte de «testament musical profane» de Monteverdi, le huitième et avant-dernier recueil des madrigaux porte le titre évocateur de "Madrigali guerrieri e amorosi".

Le 8 octobre les très nombreux musiciens qui se sont produits dans le cadre de «Musique à la ferme» se retrouvent Salle Cortot à 20h30

«Musique à la ferme» est un festival qui est né il y a plus de 13 ans dans la «Chevrerie Honoré» à Lançon de Provence sous la houlette de Martine & Bernard Honnoré.

Ce soir-là les musiciens donnent un concert caritatif au profit des associations «Suicide Ecoute» & «La Porte Ouverte» en hommage aux fondateurs du festival, parmi eux on retrouvera :

Emilie Aridon-Kociolek, Emmanuelle Bertrand, Hervé Billaut, Johanne Cassar, François Castang, Emmanuel Christien, Guillaume Coppola, Amanda Favier, Samika Honda, Jérémie Honnoré, Paméla Hurtado, Sébastien Hurtaud, Alexandre Lacour, Jean-Marc Luisada, Marina Milinkovitch, Bruno Rigutto, Elodie Soulard, le Trio Karénine... Ils joueront des oeuvres de Bach, Chopin, Brahms, Franck, Grieg, Rachmaninov, Granados, De Falla, Ravel...

Des places à gagner

Quelle musique voyez-vous sur le tableau " La Classe de danse " d'Edgar Degas ?

, © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

participez à la programmation musicale du vendredi 4 octobre en vous inspirant de ce tableau visible au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition " Degas à l'Opéra " jusqu'au 19 janvier 2020

Élevé dans un milieu où la musique occupe une place importante, Degas grandit dans un salon où se réunissent musiciens amateurs et professionnels, ce qui le marque profondément et façonne son goût : tout au long de sa carrière il fait de l’opéra le sujet central à partir duquel toute son oeuvre gravite. C’est un monde qu’il aime et fréquente intensément, il en explore les divers espaces et représente ceux qui les peuplent, artistes, abonnés... L’opéra est un univers propice aux innovations picturales et techniques : multiplicité des points de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste…. Que l'on retrouve dans chacun de ses travaux.L’exposition présente un ensemble de maquettes de décors de l’Opéra, permettant de situer les œuvres de Degas. Elle bénéficie de nombreux prêts, privés et de musée étrangers, la National Gallery of Art de Washington principalement.