La dispute en musique, quel bonheur pour les compositeurs !

Jeudi 11 juin Proquartet propose son second Live Facebook avec leQuatuor Tchalik :

Le récital de ce jeune quatuor constitué de 4 frères et soeurs, qui a brillamment remporté le Premier Prix du Concours Mozart de Salzbourg en 2018, se déroule ce jeudi 11 juin à 18h30 et durera une demie heure. Les Tchalik joueront le Quatuor n°17 en si b M, K. 458, "La Chasse", de Mozart et vous proposent un temps d'échange après le récital pour répondre à vos questions en direct !

Audition de l'organisteDaniel Rothce dimanche 14 juin, à Saint Sulpice :

Vers midi, après la messe de 11h, Daniel Roth titulaire du célèbre orgue Cavaillé-Coll de l'église St Sulpice fera résonner l'instrument dans :

Toccata adagio et fugue en do M de J.S.Bach

Le Prélude de Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré dans une transcription de L. Robilliard

et le Final de la 3ème symphonie de Louis Vierne

Entretien avecDenise Duval, muse et double féminin de Francis Poulenc sur le site du TCE :

chaque jeudi le TCE vous invite à plonger dans les archives du Théâtre. L'occasion de voyager dans le temps et mettre en écho une archive INA avec ses programmes.

C'était en 1983, le journaliste Antoine Livio rencontrait pour un entretien Denise Duval, muse de Francis Poulenc. Elle fut la créatrice de plusieurs de ses pièces lyriques dont La Voix humaine, Blanche du Dialogues des Dialogues des carmélites, Les Mamelles de Tirésias et La Dame de Monte Carlo. Durant ces 50 minutes d'entretien, elle raconte son attachement au compositeur, ses relations avec Cocteau et de nombreux souvenirs, illustrés d’extraits musicaux de ses principales collaborations avec Poulenc.

En écho à Point d’orgue, de Thierry Escaich, une résonance contemporaine à La Voix Humaine avec Patricia Petibon.

Quelle musique entendez-vous sur le tableau "Le Moulin de la galette" de Renoir ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 juin, en vous inspirant du tableau "Le Moulin de la galette" de Renoir à l'Atelier des lumières à Paris

