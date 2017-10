La discothèque idéale de Philippe Jordan

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la pianiste Valentina Lisitsa au Théâtre des Champs-Elysées le dimanche 15 octobre à 17h. Elle interprétera l'intégrale des des Nocturnes de Chopin.

Les quelque 200 vidéos postées sur son Facebook personnel et ses 85.000 abonnés ont fait de la pianiste ukrainienne Valentina Lisitsa un véritable phénomène qui a ainsi permis aux jeunes générations de découvrir et d’apprécier le répertoire classique. Mais il serait trop simple de réduire celle que le Wall Street Journal a surnommée la « Justin Bieber du piano classique » à un phénomène sur la toile. Si YouTube a été le point de départ d’un succès « hors des sentiers battus », l’artiste a depuis confirmé son talent dans l’exercice du traditionnel concert et récital live dans les plus grandes salles (Carnegie Hall, Avery Fischer Hall, Royal Albert Hall…). Pour ce premier récital avenue Montaigne, elle a choisi de donner l’intégrale des Nocturnes de Chopin. Corpus au cœur de l'expression romantique, ces 21 courtes pièces s'inscrivent parmi les plus belles et les plus intimes du compositeur.

Rubrique Maestro Concert d’ouverture de la Foire du livre de Francfort 2017 le dimanche 15 octobre à 18h15 sur Arte

Le concert d’ouverture de l’édition 2017 de la Foire du livre de Francfort rend hommage à la France, invitée d’honneur cette année. Au programme, "Ma mère l'Oye "de Maurice Ravel, la "Symphonie fantastique" d’Hector Berlioz et le "Double concerto" "pour violon, violoncelle et orchestre en "la" mineur "op. 102" "de Johannes Brahms. Composée en 1887 pour se réconcilier avec le violoniste Joszef Joachim, la dernière œuvre pour orchestre de Brahms a apporté une contribution significative à la symphonie concertante. Cette oeuvre est interprétée par Marko Letonja, l’orchestre philharmonique de Strasbourg, la violoniste allemande Venonika Eberle et le violoncelliste français Gautier Capuçon.Le concert sera enregistré le 10 octobre à l'Alte Oper.