Dans la discothèque idéale classique de Cécile McLorin Salvant

à réécouter événement Journée Cécile McLorin Salvant sur France Musique le 13 mai

Gagnez des places pour le récital du pianiste Joaquin Achucarro le jeudi 16 mai à 20h au Musée de l'Armée à Paris avec un programme très espagnol : Mompou, Granados, Falla et Ravel.

Agenda des régions

Au programme : des récitals de clavecinistes tels que Yvan Garcia, Jean-Luc Ho et Pierre Hantaï ainsi qu'un concert de clôture par l'Ensemble Sébastien de Brossard dirigé depuis son orgue par Fabien Armengaud.

Nous disposons de quelques invitations pour le concert de clôture.

Au programme : des airs d'opéras de Mozart, Donizetti et Lehar avec Tristan Pfaff au piano, la soprano Erminie Blondel, la mezzo Marielou Jacquard, le ténor Florian Cafiero, le récital de Véronique Bonnecaze.

Au programme : "Messiaen et ses influences littéraires" avec Pascal Contet à l'accordéon et la récitante Marie-Christine Barrault au Musée Calvet à 20h, et le concerto pour orgue de Poulenc au Collégiale de Saint-Rémy-de-Provence à 18h.

Scarlatti