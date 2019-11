La castagnette, un petit instrument mâle et femelle lié par une cordelette... Olé !

Ephéméride

La Symphonie n°1 op 4 d’Anton Arenski est exécutée pour la première fois en 1883, elle est dédicacée au père du compositeur, Etienne Arenski.

Elevé dans une famille de mélomanes musiciens, Arenski commence à composer des mélodies et des pièces pour piano à l'âge de neuf ans. Il étudie la composition avec Nicolaï Rimski-Korsakov au conservatoire Saint-Petersbourg, est professeur au Conservatoire de Moscou, et compte Rachmaninov et Scriabine parmi élèves, il est aussi ami de Tchaïkovski. En 1894, il est nommé à la tête de la chapelle impériale de Saint-Petersbourg. Alcoolique, ayant toujours mené une vie d’excès et de jeu, sa santé se dégrade et il meurt atteint de tuberculose en 1861.

Personnalité aux goûts et aux affinités musicales multiples, Arenski avait un don exceptionnel pour les mélodies. Un don que l’on retrouve dans sa première symphonie au caractère typiquement russe et au charme oriental, teinté de mélancolie. Dans cette œuvre on peut entendre une certaine affinité avec des pièces de Rimski-Korsakov, et une influence sur le "Manfred" de Tchaïkovsky composé 2 ans plus tard.

Des places à gagner

Gagnez les places via "contactez-nous"

Quelle musique voyez-vous sur l'autoportrait de Frida Kahlo ?

, © 2019 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust