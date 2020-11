L'opéra sans voix

Musique dans le théâtre, parole dans la musique, elle est au centre de l'art total qu'est l'opéra. Exploitée et façonnée depuis des siècles par les compositeurs, l'opéra fait de la voix son coeur battant. Alors un opéra sans voix, est-ce possible ? Réponse avec Verdi, Puccini, Farkas, Korngold...

Concert payant en direct avec la soprano Sonya Yoncheva samedi 21 novembre à 19h dans le cadre de "Met Stars Live in Concert"

La série "Met Stars Live in Concerts" présente en direct depuis le 18 juillet de grands chanteurs d'opéra se produisant partout dans le monde. Les diffusions, présentées par la soprano Christine Goerke, sont captées en caméras HD disposées de manière à explorer pleinement l'intérieur des lieux et capturer les performances des artistes.

Septième concert de la série en direct du Metropolitan Opera new-yorkais, la soprano Sonya Yoncheva chantera accompagnée du pianiste Malcolm Martineau en direct depuis la bibliothèque rococo du monastère Schussenried, près de Munich en Allemagne. Le récital d'une heure quinze, inauguré par l'Aida de Verdi, sera une succession d'airs qui ont fait le succès de la soprano sur la scène du MET : La Bohème, Madame Butterfly et Le Villi de Puccini, l'Habanera de Carmen de Bizet ou encore le Rinaldo de Haendel mais aussi du Purcell, Bellini et même du Piaf.

Le récital sera retransmis sur le site du MET samedi 21 novembre à 19 heures (heure française) et sera disponible sur demande durant 12 jours. Le prix du billet pour le concert s'élève à 17 euros.

Nuit de la poésie organisée en ligne par l'Institut du Monde Arabe samedi 21 novembre à partir de 22 heures

Depuis le 14 novembre et jusqu'au 12 décembre et en résonnance avec sept villes du monde arabe (Abou Dabi, Bagdad, Bahrein, Beyrouth, Djeddah, Riyad et Tunis), L'Institut du Monde Arabe en partenariat avec la Maison de la Poésie présente les Nuits de la Poésie en ligne les samedis de 22h à minuit. Ce rendez-vous symbolique et numérique est en direct de la page Facebook de l'Institut du Monde Arabe.

Au programme ce samedi soir, une lecture musicale de Beyrouth 2020 publié chez Actes Sud de l'auteur Charif Majdalani qui a reçu le Prix spécial du Jury Prix Femina 2020. La comédienne-chanteuse Violaine Schwartz, formée à l'école du Théâtre national de Strasbourg, sera la voix de cette lecture accompagnée par le compositeur, musicien et designer de son Marc Codsi, le tout mis en scène par Pierre Baux.

Ensuite, les mots du poète Mahmoud Darwich seront, eux, mis en musique et portés par le compositeur et chanteur Skander Mliki par l'artiste tunisien Majd Mastoura.

La soirée se poursuivra par une performance de trois femmes : l'autrice et étudiante-chercheuse Zoulikha Tahar dont les textes jongles avec l'algérien dialectal, le français et l'arabe littéraire, l'autrice Lamya Yagarmaten et la musicienne Sarah Baya.

A cette performance succèdera la lecture musicale de l'ouvrage poétique Presque riens d'Abdellatif Laâbi, publié aux éditions Le Castor Astral. Léon Bonnaffé, formé à l'école du Théâtre national de Strasbourg, en sera l'interprète accompagné de la violoncelliste Lola Malique.

L'Institut du Monde Arabe conserve dans sa bibliothèque l'ouvrage Les Mille et une Nuits, recueil d'histoires étonnantes et surprenantes, qui véhicule des mythologies et croyances propres à l'Orient dont il est un témoin culturel et populaire unique. C'est donc tout naturellement que la Nuit de la Poésie se clôturera par le feuilleton des Mille et une Nuits. Le feuilleton est à retrouver tous les samedis avec l'artiste Smaïl Kanouté à la danse, la comédienne Clémence Azincourt, Batiste Darsoulant à la kora (instrument à cordes originaire du Mali) et l'auteur-compositeur Sanguebom à la guitare.

La Nuit de la Poésie est à retrouver de 22 heures à minuit ce samedi 21 novembre sur la page Facebook de l'Institut du Monde Arabe.

