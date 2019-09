L'opéra de Paris côté danse avec Aurélie Dupont, Léon Minkus, Tchaïkovski, Chopin...

A quelques jours du Gala, évènement incontournable qui ouvre la saison des ballets à l'Opéra de Paris, le Palais Garnier est une vraie ruche, les couloirs sont parcourus de collaborateurs et artistes affairés, chaque studio est occupé par une équipe de danseurs, répétiteurs, chef de chant, assistants, chorégraphes... Les étoiles, le corps de ballet, tous sont là concentrés et joyeux à la fois.

Aurélie Dupont, ancienne étoile de la troupe de l'Opéra de Paris et actuelle directrice de la Danse, nous entraîne d'un lieu à l'autre au cœur de cette maison si mystérieuse. Nous avons la chance d'assister aux derniers réglages de Variations de Serge Lifar et Blake Works I de William Forsythe (musique de James Blake), deux pièces qui seront données lors du Gala ce 20 septembre.

Dans le studio qui se situe au sommet du Palais Garnier sous la coupole verte, c'est le processus créatif d'une nouvelle pièce, que les spectateurs découvriront le 19 septembre prochain : At the Hawk's Well du chorégraphe Alessio Silvestrin (musique de Ryoji Ikeda et mise en scène de Hiroshi Sugimoto)... Fascinant!

à réécouter événement Journée Opéra de Paris sur France Musique

Des places à gagner

Gagnez des places pour le concert du 24 septembre à 20h30 à l’Église Sainte-Marie au Boulou dans le cadre de Musique en Catalogne romane...

Ce 24 septembre l’ensemble Gilles Binchois et son chef Dominique Vellard proposent : « L’amor de lonh », un programme de chansons de troubadours et de trouvères des XIIe et XIIIe siècles et de répertoires traditionnels d’Occitanie et d’Espagne