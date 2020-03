Kurt Weill aurait 120 ans,

avec Prokofiev, Tchaikovsky, Lotte Lenya.... Et Kurt Weill bien sûr !

Agenda des régions :

Nouvelle production deToscade Puccini du 4 au 12 mars à l’Opéra de Rouen, puis au Théâtre de Caen du 14 au 18 juin.

Comment monter aujourd’hui un opéra aussi populaire que Tosca ? David Bobée signe ici une version engagée d’un des opéras les plus connus de Puccini. Latonia Moore sera Floria Tosca, Andrea Carè Mario Cavaradossi et Kostas Smoriginas le Baron Scarpia

Le Chœur accentus et les Orchestres de l’Opéra de Rouen Normandie et Régional de Normandie seront sous la baguette du chef Eivind Gullberg-Jensen. Autour du spectacle :

Introduction à l’œuvre, 1h avant chaque représentation

L’association «le Chant de la Terre» propose un récital de lieder de Robert et Clara Schumann à l'Église Saint Sané de Camors (Morbihan) le samedi 7 mars à 20h30 :

avec la chanteuse Clara Fréjacques et la pianiste Maguelone Parigot. Le thème retenu est "Héroïnes schumaniennes" avec les poèmes de Mignon, de Marie Stuart et "La vie et l'amour d'une femme".

L'association "Le Chant de la Terre" est dédiée à la découverte et au rayonnement de la musique classique, en dialogue avec la culture traditionnelle, au sein des magnifiques forêts du territoire de Camors.

l’ONDIFentame une série de concerts sur le thème « Un air de printemps », et sera vendredi 6 mars à 20h30 à la Grande scène du Chesnay puis à Villejuif, Paris, Rungis, Bagneux.

Le chef James Feddek sera à la baguette pour L’Amour des 3 oranges de Prokofiev, la 8ème symphonie de Dvorak et pour le concerto pour violoncelle en mi m op 85 d’Elgar avec le violoncelliste Victor Julien-Laferrière.



Quelle Musique entendez-vous sur la photo "West Berlin. Lunapark" de René Burri ?

, © René Burri/Magnum Photos

participer à la programmation musicale du vendredi 6 mars en vous inspirant de cette photo, exposée à la Galerie Folia à Paris du 4 mars au 18 avril.

