Joyeux Noël, Buon Natale, Frohe Weihnachten, Merry Christmas...

Des places à gagner

PourLes Parapluies de Cherbourg, à l’Opéra de Vichy le 31 décembre à 20h

La compagnie Ars Lyrica, sous la direction musicale et artistique de Patrick Leterme, redonne vie aux Parapluies de Cherbourg qui, avant d’être un « musical » à la française, est un film, succès populaire de 1964 né de la complicité artistique entre le réalisateur Jacques Demy et le compositeur Michel Legrand.

La création de ce spectacle sera interprétée par quinze chanteurs et une vingtaine de musiciens du Candide Orchestra.

L’histoire est située à Cherbourg, au temps de la guerre d'Algérie, construite au fil de situations très réalistes, de dialogues simplissimes et de paroles anecdotiques, l'histoire des Parapluies de Cherbourg est un drame universel : follement amoureux lors de leur jeunesse, Guy et Geneviève deviennent des étrangers l'un pour l'autre au fil du temps.

Programmation Musicale

Witold Lutoslawski

Polish Christmas carols (Noël polonais) : - Hey we rejoice now - version pour soprano choeur de femmes et orchestre - In a manger - version pour soprano choeur de femmes et orchestre

- Jesus there is lying - version pour soprano choeur de femmes et orchestre

- Hurrying to bethlehem - version pour soprano choeur de femmes et orchestre

Olga Pasichnyk : Soprano

Choeur De La Radio De Cracovie

Orchestre Symphonique De La Radio Polonaise

Antoni Wit, direction

NAXOS

Michel Corrette

Symphonie des noëls n°2 en Ré Maj :

- Où s'en vont ces gais bergers - pour ensemble instrumental

- Noël polonais - pour ensemble instrumental

- Laissez paître vos bêtes - pour ensemble instrumental Ensemble Arion

Claire Guimond : Flûte traversière, Percussions

Chantal Remillard : Violon

Olivier Brault : Violon

Helene Plouffe : Violon

Elisabeth Comtois : Alto (instrument)

Betsy Mac Millan : Basse

Hank Knox : Clavecin

ATMA CLASSIQUE