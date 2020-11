Journée hommage à l'Education nationale

Allegretto s'associe à l'hommage rendu par l'ensemble des chaînes de Radio France à l'éducation nationale. Aujourd'hui, une émission autour de musiciens qui sont aussi de grands passeurs, qui ont placé la transmission des savoirs au cœur de leur activité. Avec Nadia Boulanger, William Christie...

Ce mardi 3 novembre vous êtes invités à assister à 19h sur youtube, au récital de mélodies « l’Instant Lyrique », il se déroule à Eléphant Paname, un centre d’art et de danse, abrité dans l’ancienne résidence de l’ambassadeur de Russie sous Napoléon III, un lieu aussi surprenant qu’intimiste qui se trouve à Paris.

Ce 54ème « Instant Lyrique » accueille la soprano Sandrine Piau et la pianiste Susan Manoff, avec laquelle elle se produit régulièrement en récital. La jeune soprano Chloé Briot participera aussi au récital.

A leur programme des mélodies de Chausson, Strauss, Schumann, Barber, Poulenc, que l’on retrouve dans « Chimère, le disque de récital de Sandrine Piau et Susan Manoff enregistré pour Alpha Classics.

Le concert sera capté et diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’Instant Lyrique mardi 3 novembre à 19h. Pour accéder à la diffusion, il faut réserver son « ticket » d’un montant de 2€99, il sera utilisable le jour même pour le direct et valable pour visualiser le récital en streaming jusqu’au 18 novembre.

Programme :

Chausson : Hébé, Le charme, Le temps des lilas

Wolf : Verschwiegene Liebe Fauré : Clair de Lune, Les berceaux, Après un rêve

Schumann : Die Lotosblume, In der Nacht

Strauss : Die Nacht Barber : Solitary Hotel

Poulenc : C’est ainsi que tu es, Hyde Park

Ivor Gurney : Sleep

Poulenc : Banalités, Chanson d’Orkenise, Hôtel, Fagnes de Wallonie, Voyage à Paris, Sanglots

La Chronique : "Les Grands Macabres"

