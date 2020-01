Jouer du neuf avec du vieux

Agenda des régions

L'Orchestre National d'Ile-de-France, dimanche 12 janvier à Gonesse (95), à 15h30 Salle Jacques Brel

Quelle joie d’entendre la musique de Beethoven dont on fêtera en 2020 les 250 ans de la naissance ! Sa musique n’est pas faite uniquement de grandeur héroïque et de drame orchestral, il existe aussi chez le géant des pages paisibles, heureuses et joyeuses. C’est le cas de sa Quatrième Symphonie (1806) qui baigne dans une sorte de félicité. Tout comme le Quatrième Concerto pour piano écrit la même année où le soliste commence seul, sans l’orchestre. Le reste de la partition inaugure un genre nouveau, entre symphonie et fantaisie concertante car le soliste et l’orchestre ne s’opposent jamais. Ils jouent ensemble, comme une grande musique de chambre.Pour ouvrir le concert, The Unanswered Question (La Question sans réponse), une pièce de Charles Ive. Question à laquelle Beethoven se chargera donc de répondre, le temps d'un concert...

Programme :

Charles Ives

The Unanswered Question

Ludwig van Beethoven

Concerto n°4 pour piano en sol majeur op.58

Symphonie n°4 en si bémol mjeur op.60

Orchestre National d'Ile-de-France

Casa Scaglione, direction

Federico Coli, piano

Ann-Estelle Médouze, violon super-soliste

Mille et une notes d'Orient, par le Quatuor Debussy, le 11 janvier à Caluire (69)

Le Quatuor Debussy nous invite au voyage, avec comme point de départ les chemins des Thraces, cette civilisation qui s’étendait des Balkans à la Grèce actuelle, en passant par l’Iran, la Bulgarie ou encore la Turquie. Les quatre cordes lyonnaises s’associent à la lyra – ce petit violon d’époque byzantine – de Sokratis Sinopoulos et au daf et zarb – percussions iraniennes – des frères Bijan et Keyvan Chemirani, pour une soirée unique au coeur de l’Orient. Ces artistes venus de chemins si différents s’attèleront à construire une passerelle vers ce peuple qu’ils présentent comme « curieux, ouvert sur l’interaction avec les autres cultures ». Une métaphore de leur démarche musicale, pour un concert qui mêlera autant compositions spécialement arrangées qu’improvisations, inspirées de nombreuses danses populaires et d’autres sonorités d’antan.

à réécouter concert Le Quatuor Debussy interprète Beethoven, Ravel et Chostakovitch

Des places à gagner

via "contactez-nous"