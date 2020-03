Jean-Sébastien Bach vu par,

Villa-Lobos, Brahms, Puccini, Wagner, Schoenberg....

Agenda des régions :

L’Orchestre philarmonique de Strabourget le corniste Stéphane Dohr proposent un programmeBallades à cor perdu jeudi 12 mars à 20h Salle Érasme

Stefan Dohr, cor solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin, nous donne l’occasion de découvrir les mille et une possibilités d’un instrument qui se fait tour à tour gai pinson ou mélancolique compagnon, au programme de cette soirée : L’ouverture de la Fiancée vendue de Smetana, Concerto pour cor n°4 en mi bémol majeur de Mozart et Die Seejungfrau de Zemlinsky

"Les journées internationales du clavicorde " se déroulent du vendredi 13 au dimanche 15 mars à Reims avec l'associationClavecin en France

Ce week-end sera entièrement dédié au clavicorde, instrument encore mal connu mais certainement l’instrument à clavier le plus pratiqué en Europe du moyen-âge à la fin du 18ème siècle, voire au début du 19ème siècle, en dehors de la France où le clavecin dominait.

Lors de ce week-end, une vingtaine d’intervenants, interprètes et facteurs d’instruments venant du monde entier, rejoignent Reims pour des conférences et des concerts. Peter Sykes (Julliard New York), Jean-Luc Ho, Aurélien Delage, Dominique Ferran, Ilton Wjuniski, Benjamin Alard, Pierre Goy, Marcia Hadjimarkos, Aline Zylberajch, Emile Jobin, Joris Potvlieghe, Stéphan Treillou, Jean-Claude Battault….