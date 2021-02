Les "Je me souviens" musicaux de Georges Perec, avec Yma Sumac, Cimarosa, Dario Moreno, Mozart, Charles Bassompierre, Barney Willen, Paderewski, Josef Suk...

" CesJe me souviensne sont pas exactement des souvenirs, et surtout pas des souvenirs personnels, mais des petits morceaux de quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous les gens d’un même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont disparu, ont été oubliées : elles ne valaient pas la peine d’être mémorisées, elles ne méritaient pas de faire partie de l’histoire, ni de figurer dans les Mémoires des hommes d’Etat, des alpinistes et des monstres sacrés. Il arrive pourtant qu’elles reviennent, quelques années plus tard, intactes et minuscules, par hasard ou parce qu’on les a cherchées un soir, entre amis... Suscitant pendant quelques secondes une impalpable petite nostalgie ". G. P

Je me souviens que c’est grâce à Edith Piaf que Les Compagnons de la chanson, Eddie Constantine et Yves Montand débutèrent.

Je me souviens d’une opérette dans laquelle jouaient les Frères Jacques, et Irène Hilda, Jacques Pills, Armand Mestral et Maryse Martin. Il y eut une autre, des années plus tard, également avec les Frères Jacques, qui s’appelait La Belle Arabelle ; c’est peut-être dans celle-là, et pas dans la première, qu’il y avait Armand Mestral.

Je me souviens que Caravan, de Duke Ellington, était une rareté discographique et que, pendant des années, j’en connus l’existence sans l’avoir jamais entendu.

Je me souviens que la violoniste Ginette Neveu est morte dans le même avion que Marcel Cerdan.

Je me souviens que deux des Frères Jacques sont vraiment frères et qu’ils s’appellent Bellec, comme un de mes anciens camarades de classe.

Je me souviens de Dario Moreno.

Je me souviens que Dinu Lipatti apprit très tard, vers vingt ans, à jouer du piano.

Je me souviens que Maurice Ravel était très fier de la popularité de son Boléro.

Je me souviens que Paderewski a été élu Président de la République Polonaise.

Extraits deJe me souviens de Georges Perec- éditions Fayard

France Musique pose ses micros Salle Gaveau, le 1er mars pour le récital d’Ambroisine Bré & Stanislas de Barbeyrac, dans la cadre de la saison l’Instant Lyrique.

La carrière de la jeune mezzo Ambrosine Bré, nominée dans la catégorie des « Révélations Lyriques » des Victoires de la Musique Classique 2019, a pris son envol sur les grandes scènes européennes. Pour l’occasion elle retrouve le ténor Stanislas de Barbeyrac, pour un récital de mélodies et d’airs d’Opéra, à leur programme des pièces de Dvorak, Mozart, Schumann, Offenbach, Rossini, Massenet et Bizet.

Ils seront accompagnés par la pianiste chinoise Qiaochu Li, lauréate de nombreux prix en Chine, aux Etats-Unis et en Europe, qui se consacre à la musique de chambre et travaille actuellement au CNSM dans les classes de direction de chant et d’accompagnement vocal.

Le concert sera diffusé lundi 15 mars sur France Musique

