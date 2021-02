Hommage en musique à Jean-Claude Carrière

Jean-Claude Carrière est décédé ce 8 février 2021, hommage, avec Borodine, Delerue, Georges Fenton, Verdi, Haydn, Maurice Jarre, Ali Reza Ghorbani, Trenet....

Dimanche 28 février à 19h sur Arte,Elina Garanca et Juan Diego Florezau Festival de Salzbourg

La 100e édition du Festival de Salzbourg, qui faisait la part belle au romantisme, a pu se tenir en août dernier. Pour son récital, la mezzo-soprano lettonne Elina Garanca interprètait les "Wesendonck Lieder" de Wagner avec l’Orchestre philharmonique de Vienne, placé sous la baguette de Christian Thielemann.

Cette soirée est complété par un récital du ténor péruvien Juan Diego Flórez, accompagné au piano par Vincenzo Scalera.

Au programme des pièces de Wagner, Bellini, Verdi, Strauss

Un concert à l’Auditorium du Louvre, jeudi 4 mars à 12h30, en direct sur la chaîne youtube du Musée :Haydn par les Atanassov

Perceval Gilles, Sarah Sultan et Pierre-Kaloyann Atanassov ont créé le Trio Atanassov en 2007, leur premier album consacré à Dvorak et Smetana Dvořák (Hänssler Classics, 2013) a été récompensé par un Diapason d'Or, Le second, "Chic à la française", a paru en 2019 chez Paraty (Debussy, Hersant, Ravel).

Intégrité et exigence artistique, curiosité musicale, simplicité humaine associée et sens du partage sont les maîtres mots de la connivence qui unit les trois artistes et qui leur permet de briller dans les principaux concours internationaux pour trio avec piano à travers le monde : Francfort, Graz, Osaka, Trondheim, Vienne… De même que sur les scènes d’Europe, du Musikverein de Vienne à l’Alte Oper de Francfort, en passant par le Wigmore Hall de Londres, Ars Musica à Bruxelles, en France….

En matière de répertoire, leur curiosité insatiable les emmène partout, des premières œuvres de Haydn à la création d’aujourd’hui, cet éclectisme se retrouve dans les programmes, des œuvres d’époques et d’inspirations différentes qui se font écho autour d’un même thème.

Les concerts sont diffusés gratuitement en direct puis en différé sur la chaîne YouTube du musée

Claude Bolling : Borsalino General Music France 806058

Annie Fratellini : Les heures tournent Annie Fratellini

Déesse DDP 127

Joseph Haydn : Quatuor à cordes n°40 en Fa Maj op 50 n°5 Hob III, 48 (Le rêve) - Allegro moderato, Tempo di menuet allegro, Finale

Quatuor Amaryllis

Gustav Frielinghaus, violon

Lena Wirth, violon

Lena Eckels, alto

Yves Sandoz, violoncelle

Genuin GEN 11218

George Fenton : Concerto en la m pour quatre clavecins Elizabeth Wallfisch, violon

Bury Alison, violon

Non Identifié

George Fenton, direction

Movie music CDV 2583

BO du filmTaking off (extrait), "Stranger in Paradise"

Tony Bennett : Chant

Percy Faith And His Orchestra

Percy Faith

The Intense Media 600464

Alexandre Borodine : Le Prince Igor, "Danses polovtsiennes"

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

Sony Classical 88985471852-26

Anton Dvorak : Stabat Mater op 58 B 71, 3. "Eia mater fons amoris" (Choeur)

Choeur Philharmonique De Prague

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiri Belohlavek, direction

Decca 4831510

Giuseppe Verdi : La force du destin, "Rataplan rataplan della gloria" (Acte III Sc 3) Air de Preziosilla et choeur

Deutsche Grammophon 4795937

Georges Delerue - Jean Claude Carrière - Louis Malle : _Viva Maria, "_Les petites femmes"

Brigitte Bardot, voix

Jeanne Moreau, voix

Georges Delerue, direction

MGM SRS 2017

Michel Legrand : BO La piscine (extrait): "La piscine"

Stéphane Grappelli, violon

Universal Music 533 739 9

Michel Portal : BO Le retour de Martin Guerre (1983) (extrait)

Milan CD CH 344

Jean Claude Petit : BO Cyrano de Bergerac (extrait), Générique de fin

Choeur De Femmes - Choeur D'Hommes

TREMA 710323

Maurice Jarre : BO Le Marchand de jouet Marcus

IF Records ZL 37 337

Traditionnel : Joj, joj, joj Leos Janacek

Fantasy FCD-21006-2

Leos Janacek : String quartet n° 2, IV. Allegro

Fantasy FCD-21006-2

Anton Dvorak : Trio avec piano n°3 en fa min op 65 B 130 : 2. Allegretto grazioso

Gilles Perceval, violon

Sarah Sultan, violoncelle

Pierre Kaloyann Atanassov, piano

Trio Atanassov

Hanssler Classic CD 98.015

Original Dixieland Jazz Band : _Milou en mai, "_Tiger rag"

CBS 4662852

Dar acheghi - L'amour

Accords Croisés AC 122