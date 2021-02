" Good morning" !

On commence la journée du bon pied, avec Bach, Kabalevski, Grieg, Haendel, Haydn, Debussy....

Ephéméride

La Symphonie n°1 de Louise Farrenc est créée à Bruxelles le 23 février 1845, sous la direction de François-Joseph Fétis.

Louise Farrenc compose sa première symphonie en 1841, après la création bruxelloise en février 1845, une première audition parisienne est donnée le 27 avril 1845 à la salle du Conservatoire.

Née à Paris, Louise Farrenc a reçu une solide formation musicale au Conservatoire de Paris, elle épouse le musicien et éditeur Aristide Farrenc, qui la soutiendra sans relâche. Durant 30 ans, jusqu‘en 1872 elle enseigne le piano au Conservatoire de Paris, en parallèle d’une carrière de compositrice accomplie. Applaudie par ses contemporains, soutenue par les musiciens de son temps, Louise Farrenc est par la suite injustement négligée et oubliée.

Louise Farrenc est la première femme au XIXème siècle à s’imposer dans des genres de grande envergure.

Les Tuyaux de Kerscho !

A (re)découvrir :La Messe vocale de Charles Gounodpar Hervé Niquet, le Chœur de la Radio flamande et l’organiste François Saint-Yves sur la chaîne youtube du Palazzetto Bru Zane

C’était le 3 juin 2018 au Théâtre des Bouffes du Nord, Hervé Niquet et le Chœur de la Radio flamande proposaient un concert intitulé « Gounod gothique », élaboré autour de deux oeuvres sacrées de Charles Gounod pour chœur et orgue, la 'Messe vocale' et 'Les Sept Paroles du Christ sur la croix', ainsi que des transcriptions de pièces de Palestrina, Bach, Mozart et Haendel.

Après le succès de ses opéras, Charles Gounod se présente au concours du prix de Rome et devient pensionnaire de la Villa Médicis en 1840, il y compose plusieurs pièces de musique sacrée restées inconnues. Ce sont La splendide Messe vocale, écrite dans un style néo-palestrinien pour chœur a cappella, et « Les Sept Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix », que l’on découvre dans cette vidéo.

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Ofra Haza, icône pop d’Israël "

La Programmation musicale :

