Fratries musiciennes

Des frères Capuçon aux Frères Jacques en passant par les familles Joubran, von Trapp, Chemirani ou Kanneh-Mason. Avec, Saint-Saëns, Halvorsen, Eric Withacre, Poulenc...

Des places à gagner :

Pour le récital " Nos 4 saisons " deCamille & Julie Berthollet, dimanche 5 septembre à 21h, au Palais Idéal du Facteur Cheval, à Hauterives dans la Drôme.

La musique est de retour au Palais idéal du facteur Cheval, chef-d'œuvre de l’art naïf, site patrimonial hors du commun classé Monument Historique, niché au cœur de la Drôme.

Trois concerts sont programmés à la rentrée dans le cadre enchanteur et poétique du palais illuminé la nuit. La série commence samedi 4 septembre par un concert gratuit, “Divas in Paris”, hommage aux reines de la musique soul, Aretha Franklin, Tina Turner, Diana Ross, Gloria Gaynor, Donna Summer, Whitney Houston..., avec des tubes qui ont marqué les générations. Et se termine samedi 11 septembre avec un concert-lecture : « Piaf, l’être intime » par Clotilde Courau & l’accordéoniste Lionel Suarez.

Nos places sont pour dimanche 5 septembre à 21h.

Les soeurs violoncelliste et violoniste, Camille & Julie Berthollet proposent « Nos 4 saisons », un show inédit en son et lumière, qui nous entraîne des Quatre saisons de Vivaldi aux créations inédites des deux soeurs.

