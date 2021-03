Florilège d'oeuvres créées au sein de La Maison de la Radio

avec Maalouf, Messiaen, Qigang Chen, Dutilleux, Henri Bussard, Connesson, Ohana.....

Maestro

Dimanche 28 mars à 19hMozart à La Havane

C’est à une réjouissante rencontre musicale qui se noue à La Havane que la Britannique Sarah Willis nous convie.

Corniste à l’Orchestre philharmonique de Berlin, elle a lancé en collaboration avec le jeune Havana Lyceum Orchestra le projet "Mozart y mambo". Ou, quand le "Concerto pour cor n°3" et la "Sérénade n°13 pour cordes en sol majeur" (la fameuse "Petite musique de nuit") rencontrent les rythmes traditionnels cubains, le résultat est détonant !

Les Tuyaux de Kerscho !

Le quatuor Akilone en #LivedePoche mardi 30 mars à 19h sur la chaîne youtube

Le Quatuor à cordes Akilone (Anna Göckel, Lucie Mercat, Perrine Guillemot, Élise de-Bendelac) ouvre la saison 2021 des Concerts de Poche, l'évènement se déroulera en streaming sur sa chaine youtube en direct du Théatre de Charleville-Mézières.

Les Concerts de Poche accompagnent le Quatuor Akilone depuis ses débuts, ces quatre jeunes musiciennes forment un quatuor désormais reconnu qui a remporté le prestigieux 1er prix du concours international de Bordeaux.

Au programme des pièces de Schubert, Ravel, Berg.

Le concert est mardi 30 mars à 19h, il est gratuit mais il faut s'inscrire via le site.

Un temps d’échange aura lieu avec les artistes après le concert : vous pouvez poser vos questions dès maintenant par mail à l’adresse communication@concertsdepoche.com, par téléphone au 06 76 61 83 91 ou directement via le chat YouTube lors de l’échange

La chronique : " Les grands Macabres " :

à réécouter émission Les Grands Macabres Eazy E, pionnier du gangsta rap

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

Programmation musicale

Ibrahim Maalouf : Au pays d'Alice, Introduction

Ibrahim Maalouf

Oxmo Puccino

Maitrise De Radio France

MISTER

Olivier Messiaen : Turangalila-Symphonie : 1. Introduction - pour piano ondes Martenot et orchestre

Yvonne Loriod, piano

Jeanne Loriod, ondes martenot

Orchestre National de la RTF

Maurice Le Roux, direction

Decca 4817078

Henri Busser : Le carrosse du Saint-Sacrement : La zapateadoMarguerite Santreuil, soprano

Berget-Cazalon, piano

Artistes de l'Orchestre de l'Opéra Comique

Henri Busser, directionPacific 3 787

Henri Barraud : Concerto pour flûte traversière : 1. Moderato cantabile

Jean Pierre Rampal, flûte traversière

Orchestre Philharmonique de l'ORTF

André Girard, direction

Erato 0825646190430/15

Edgar Varese : Déserts

Jean Toscane, voix

Orchestre National

Hermann Scherchen, direction

INA IMV075



Guillaume Connesson : Concerto, Orgiaque - pour violoncelle et orchestre

Jérôme Pernoo, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Jean Christophe Spinosi, direction

Deutsche Grammophon DGG 481 1166

Qigang Chen : Iris dévoilée - 1. Ingénue

Bixia Wu, soprano

Luwa Ke, soprano

Shuai Ma, voix

Orchestre National de France

Muhai Tang, direction

VRGN 5455492

Henri Dutilleux : L'arbre des songes - pour violon et orchestreIsaac Stern, violon

Orchestre National de France

Lorin Maazel, direction

CBS MK 42449

Desplat Alexandre : Valérian et la cité des mille planètes, " Flight above the big market "

Alexandre Desplat

Valerian S.A.S. 161520

Olivier Messiaen : Sept haïkaï : Yamanaka-cadenza - pour piano et orchestre

Yvonne Loriod, piano

Orchestre National de l'ORTF

Seiji Ozawa, direction

Radio France INA FRF027

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour cor en Mi bémol Maj K 447. 3. Allegro

Sarah Willis : Cor

Havana Lyceum Orchestra

Jose Antonio Mendez Padron, direction

Alpha 433140

Francis Poulenc : La Dame de Monte Carlo FP 180 - pour soprano et orchestre

Denise Duval, soprano

Orchestre National de la RTF

Georges Prêtre, direction

Radio France INA FRF027

Joseph Haydn : Quatuor à cordes n°25 en Ut Maj op 20 n°2 HOB III : 32. 3. Menuet. Allegretto

Quatuor Akilone

Mirare MIR388D

Maurice Ohana : Anneau du Tamarit pour violoncelle et orchestre

Alain Meunier, violoncelle

Orchestre National de France

Marc Andrae, direction

ERATO 2564 61321-2

Pascal Dusapin :Morning in Long Island, " Swinging "

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung Whun Chung, direction

Deutsche Grammophon DGG 4810786