Fête au village

Avec Lully, Zdenek Fibich, Poulenc, Boieldieu, Hérold...

Ephéméride :

Le conte musicalDouce et Barbe Bleued’Isabelle Aboulker est créé le 14 septembre 2002 à la Maison de la Radio

Douce et Barbe Bleue est une commande de Radio France à la compositrice Isabelle Alboulker, le livret de Christian Eymery est basé sur le conte de Charles Perrault.

Douce est l'épouse d'un homme riche à la barbe bleue. Un jour avant de partir en voyage, il confie une petite clé à Douce. Il formule cependant une interdiction, elle ne doit pas ouvrir un certain petit cabinet. Mais la curieuse jeune fille ne résiste pas, et brave l’interdit... que se cache-t-il dans ce cabinet ?

L'œuvre est composée pour soliste, chœur d'enfants et orchestre, elle est créée à la Maison de la Radio le 14 septembre 2002 par la Maitrise de Radio France avec le baryton Steve Mai et les musiciens Mathieu Duch (clarinette) , Marie-Madeleine Landrieu (percussion) , Corine Durous (piano) , Raphaëlle Semezis (violoncelle) , Vincent Miterrand (trompette) et Karine Crocquenoy (violon) , sous la direction de Toni Ramon.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le livre disque est paru chez Gallimard jeunesse en 2003

à réécouter AUDIO 51 min émission Les traverses du temps Isabelle Aboulker, compositrice

Des places à gagner !

Pour le concert de rentrée de l’Orchestre Philharmonique et de la Maîtrise de Radio France dirigés par Mikko Franck et de six contrebassistes ! Vendredi 17 septembre à 20h à l’Auditorium de la Maison de la Radio

Élève du Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, disciple de Tristan Murail (qui sera le héros de l’édition 2022 du festival Présences), Oscar Bianchi nous livre une œuvre à l’instrummentarium peu commun : un concerto pour six contrebasses ! Ce sont les contrebassistes Boris Trouchaud, Lorraine Campet, Édouard Macarez, Weiyu Chang, Lucas Henri et Yann Dubost qui lui donneront vie.

La Maîtrise de Radio France, présente rituellement lors du concert d’ouverture de saison de l’Orchestre Philharmonique, nous fera revivre les Scènes de village selon Bartók, et la contrebasse sera également à la fête chez Mahler qui lui offre un solo sur le thème de « Frère Jacques » dans sa Première Symphonie.