En roue libre ! avec Strauss, Holst, Elgar, Vaughan Williams...

Agenda des régions

EnsembleOuranos(vents) le jeudi 16 Janvier à 19h30 à Caumont (52), dans le cadre de la saison des Concerts de Poche

Au programme : Ravel, Haydn, Ligeti, De Falla...

Afin d’explorer le répertoire du quintette à vent, le clarinettiste Amaury Viduvier réunit cinq jeunes solistes issus du conservatoire supérieur de Paris en 2014. Récompensés par de nombreux prix internationaux ils mettent leur virtuosité au service du jeu d’ensemble, et ils multiplient rapidement les collaborations artistiques de haut vol. l’ensemble Ouranos propose une interprétation résolument personnelle des grands classiques du répertoire.

Toscaà Opéra de Lyon du 20 janvier au 5 février 2020

Pour cette nouvelle production, le cinéaste Christophe Honoré propose une mise en scène intime au service de l'un des opéras les plus populaires de Puccini. Une histoire de jalousie et de violence politique : juin 1800, à Rome. Le peintre Cavaradossi est incarcéré par le cruel Scarpia pour avoir aidé l'ex-consul en fuite. Scarpia propose alors à la maîtresse du peintre, la cantatrice Floria Tosca, de s'offrir à lui en échange de sa libération. Feignant de céder à Scarpia, elle le tue et rejoint son amant, l'enjoignant de feindre la mort face au peloton. Mais Scarpia avait tout prévu...

dans le rôle de Floria Tosca, on retrouve Elena Guseva, dans celui de la Prima Donna : Catherine Malfitano. Alexey Markov est le baron Scarpia, avec l’Orchestre, le Chœurs et Maîtrise de l'Opéra de Lyon sous la direction de Daniele Rustioni

On retrouve la batteuse et percussionisteAnne Paceo, samedi 18 janvier à 18h30 à Briançon dans le cadre de l’Altitude Jazz festival,

pour un concert qui restitue une semaine de résidence de travail avec la chanteuse Marion Rampal, le claviériste Pierre-François Blanchard, le guitariste Matthis Pascaud et tromboniste Sébastien Llado pour le projet Texō de Marion Rampal, une sorte d’ovni teinté de soul cosmique, qui se déploie entre mémoire et invention, mélodies entêtantes et improvisations, émotions contenues et déferlements rock