En préparant le réveillon de Noël, au pied du sapin

Un réveillon en chansons avec Daniel Hiribarrondo, Emmy Kohler, Iva Bittova, Liszt, Locatelli, Vivaldi, Bach et Mozart...

Des places à gagner !

Pour “Stories”, spectacle de danse, claquettes et musique, à l’opéra de Vichy vendredi 31 décembre à 20h.

Première création originale de la RB Dance Company, Stories est un spectacle entièrement dansé, qui allie tradition et modernité en mélangeant les genres et donne ainsi aux claquettes une impulsion nouvelle.

Le spectacle à l'Opéra de Vichy retrace l’histoire d’Icare. Sur scène, 10 artistes interprètent tour à tour les différents personnages de l’intrigue et suivent le destin du protagoniste : un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste.

Les différents tableaux aux univers contrastés prennent vie dans une scénographie constamment en mouvement, les lumières d'Alex Hardellet soulignent les costumes des années 40 à notre époque, créés par Margaux Ponsard et Janie Loriault.

Energie, audace et vitalité, tradition et modernité se mêlent dans un spectacle au rythme effréné, porté par la partition de Romain Rachline Borgeaud, chorégraphe et fondateur de la RB Dance Company.

