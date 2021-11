En passant par le Brésil

Avec Lobo de Mesquita, Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos, Gounod, Gamargo Guarneri...

en savoir plus AUDIO 1h 55mn émission Retour de plage Saudades du Brésil (2/2)

Des places à gagner !

Pour le spectacle musical “ Josephine B “ du jeudi au dimanche au Théatre de Passy à Paris.

Cela se passe au Théatre de Passy, comme si Joséphine Baker revenait 100 ans après son arrivée à Paris, pour nous raconter son extraordinaire destin de chanteuse, meneuse de revue et de résistante de la première heure s’étant toujours battue contre l’intolérance et les discriminations.

Retournons donc dans les années 20 sous les rythmes endiablés du Charleston et du Lindy Up, dans un spectacle pétillant, dansé et chanté par deux comédiens qui donnent vie à l’américaine, devenue française en 1937.

Avec les comédiens tous talents Clarisse Caplan et Thomas Armand dans la mise en scène de Xavier Durringer. La chorégraphie est signée Florence Lavie.

Du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 16h au Théatre de Passy.

Nos places sont pour jeudi 25 novembre à 19h

Panthéonisation de Joséphine Baker le 30 novembre !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

via contactez-nous