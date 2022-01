En passant par la Norvège

Avec Grieg, Nielsen, Constantin Brailoiu, Johan Halvorsen, Geirr Tveitt...

Annonce :

L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg accueille le clarinettiste Jérôme Comte, jeudi 3 février à 20h au palais de la Musique et des Congrès. Le programme de ce concert construit sur mesure pour le clarinettiste Jérôme Comte, lui permettra déployer tout son talent et mettre en évidence la virtuosité de sa clarinette. Elle se teintra de sonorités inventives, d’ambiances contemporaines et références au passé. Notamment dans Quelques traces dans l’air de Philippe Hurel dont Jérôme Comte est dédicataire.

La Symphonie n°7 de Beethoven et son incroyable Allegretto conclura brillamment cette soirée, qui sera aussi l’occasion pour beaucoup d’entendre l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la baguette de son nouveau directeur musical le jeune chef d’orchestre ouzbek Aziz Shokhakimov.

Conférence d'avant-concert pour préparer la soirée à 19h.

Des places à gagner !

