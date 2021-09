En passant par la Grèce

Avec Ravel, Mikis Théodorakis, Nikos Skalkottas, Bellini, Xenakis, Beethoven....

Pour le concert de Leonidas Kavakos et l’Orchestre national de France, dirigé par Cristian Macelaru jeudi 23 septembre à 20h à l’Auditorium de Radio France

Le violoniste grec Leonidas Kavakos est à la fois violoniste et chef d’orchestre. Parcourant les scènes du monde, il revient ici en tant que soliste avec le Concerto pour violon de Tchaïkovski.

Au programme de la soirée, on entendra aussi la Neuvième Symphonie de Chostakovitch, c’est la première qui fut écrite après la guerre par le compositeur russe. Staline s’attendait à un hymne triomphal, mais il n’en fut rien, et l’incompréhension fut grande devant cette partition ironique.

Entre ces deux œuvres majeures, c’est Le Palais hanté, partition de jeunesse de Florent Schmitt inspirée d’un conte d’Edgar Poe que l’on découvrira.

Concert diffusé en direct sur France Musique

Ce concert (sans le concerto de Tchaïkovski) sera donné le 25 septembre à la Grange au Lac à Evian

Quelle musique entendez-vous sur cette photo de Vivian Maier ?

, © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gal.

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 24 septembre, en vous inspirant cette photo visible au Musée du Luxembourg jusqu'au 16 janvier dans le cadre de l'exposition "Vivian Maier".

Présentation de photos et enregistrements divers de la photographe américaine Vivian Maier. Une oeuvre passée inaperçue jusqu'en 2007 et qui l’élève aujourd’hui au rang des plus grands photographes du XXe siècle.

