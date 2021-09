En passant par l'Irlande

Avec Planxty Bourke, Arthur Sullivan, John Field, Turlough O'Carolan, Charles Villiers Stanford...

Des places à gagner :

Pour le concert du samedi 2 octobre au Rungis Piano-Piano Festival et pour 1 nuit (pour 2 personnes) au Hilton Orly Airport.

Le Rungis Piano-Piano Festival fondé par les pianistes Ludmilla Berlinskaïa et Arthur Ancelle se déroule du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre. Le duo s’est donné pour mission de défendre le répertoire à deux pianos, la tâche est immense et passionnante car il existe en effet plus de 500 concertos aujourd’hui encore méconnus et qui ne demandent qu’à renaître.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour ce concert du samedi 2 octobre le Duo Berlinskaïa-Ancelle sera en compagnie de l’Orchestre national d’Île-de-France, à leur programme le 1er des trois Concertos de Félix Mendelssohn (1823), qui âgé alors d'à peine quinze ans le jeune compositeur écrit pour sa sœur bien-aimée Fanny avec laquelle il partageait le plaisir du clavier. Le concerto sera suivi de l’Ouverture du Songe d’une nuit d’été, et de la Cinquième Symphonie de Schubert. Les musiciens seront placés sous la baguette de l’américaine Rebecca Tong récemment victorieuse du Concours La Maestra.

La première partie du concert est confiée à de jeunes Talents : Val & Zala Kravos, frère et soeur, d'origine slovène et Luxembourgeois d’adoption. Ces deux artistes nés en 2004 et 2002 jouent ensemble depuis leur plus jeune âge.

Nos places sont pour le concert du samedi 2 octobre

et par ailleurs pour 1 nuit (pour 2 personnes) le 2 octobre au Hilton Orly Airport de Rungis

Via Contactez-nous