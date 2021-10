En passant par l'Andalousie

Avec de Falla, Paco de Lucia, Granados, Gottschalk, Turina, Bizet, Rossini...

Des places à gagner !

Pour le concert de l'Ensemble Antiphona dimanche 10 octobre à Brissac dans le cadre du festival, Musique ancienne en Pic Saint Loup

La 8ème édition du festival Musique ancienne en Pic Saint Loup & Gorges de l’Hérault se déroule du 8 au 24 octobre prochain. Le fleuve Hérault est le fil d’Ariane de ces rencontres d’automne, qui en dix concerts et dix écrins patrimoniaux exceptionnels, se font le miroir de l’effervescence et de la diversité des musiques anciennes des XVIe et XVIIe siècles et font revivre des pièces, parfois oubliées depuis plusieurs siècles, pour redécouvrir l’exceptionnelle qualité du patrimoine musical occitan.

Parmi les ensembles invités on compte Les Ombres, La Main Harmonique, Les Passions, Les Éléments, Les Sacqueboutiers, Organum, l'Ensemble Baroque de Toulouse...

Nos places sont pour le concert de l'Ensemble Antiphona dirigé par Rolandas Muleika dimanche 10 octobre à 17h à l'élise Saint-Nazaire-et-Saint-Celse à Brissac.

Le chef lituanien Rolandas Muleika et l'ensemble Antiphona (fondé en 1996), s’attachent à révéler des chefs-d’œuvre inédits du répertoire ancien d’Occitanie et à mettre en valeur de grandes œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles dans lesquelles les instruments d’époque viennent sublimer les voix.

Le programme de ce concert est construit autour d’une création contemporaine, « Canso », spécialement écrite pour l’ensemble Antiphona par le compositeur toulousain Christopher Gibert. Cette œuvre est composée sur les textes des célèbres troubadours du 13ème siècle Raimon de Miraval et Macabru, une oeuvre pour chœur à 5 voix, basse à l’archet et orgue positif. La partition illustre parfaitement la dimension intemporelle que l'on rencontre chez d’autres musiciens languedociens.

Quelle musique entendez-vous sur " La Belle Simonetta "

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 8 octobre, en vous inspirant du tableau " La Belle Simonetta " de Sandro Botticelli, visible dans l'exposition "Artiste & Designer Botticelli"

Jusqu'au 24 janvier 2022 le Musée Jacquemart André célèbre Sandro Botticelli (1445 – 1510) et son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres du peintre accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels il a eu une influence particulière. Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus connus de la Renaissance italienne, l'exposition le présente dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.

