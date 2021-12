En passant par l'Anatolie

Fazil Say compositeur

Istanbul symphony op 28 : About the travellers to Anatolia departing from the Haydar Pasha train station - pour nay qanun kudum bendir darabbuka et orchestre

Gurer Aykal : chef d'orchestre, Orchestre Philharmonique Borusan D'Istanbul, Burcu Karadag : Nay (flûte), Aykut Koselerli : Darabukka (tambour), Bendir (tambour), Hakan Gungor : Qanun (cithare)