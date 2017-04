En direct de Musicora : Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places

Concert des Siècles Romantiques le jeudi 4 mai 2017 à 20h à La Chapelle de la Trinité à Lyon :

Programme du concert :

Luigi Cherubini : Requiem en ré mineur pour choeur d'hommes et orchestre symphonique

Ludwig Van Beethoven : Ouverture de Coriolan op 62

Les Siècles Romantiques

Direction : Jean-Philippe Dubor

, © Blaise Adilon

Luigi Cherubini fût admiré par Haydn, Schumann, Brahms, Wagner et même Berlioz… Beethoven dira de lui en 1806 qu'il est "le plus grand compositeur vivant".

Son Requiem en ré mineur, composé en 1837, est une oeuvre personnelle et originale qui s'impose par sa grandeur et sa sobriété. Les voix d'hommes lui confèrent une couleur sombre et inoubliable, d'une densité dramatique et émotionnelle portée à son paroxysme.

Cherubini écrit ce Requiem pour ses propres funérailles qui auront lieu en 1842.

Programmation musicale

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Georges Bizet

Carmen :Avec la garde montante (Acte I) Moralès et Don José et choeur des gamins

Maîtrise de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Myung Whun Chung

Decca 4757646

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio en Mi Maj K 261 - réduction pour violon accordéon contrebasse et cimbalom

Myriam Lafargue : accordéon / Gilles Apap : violon / Philippe Noharet : contrebasse / Ludovit Kovac : cymbalum

Apapaziz Productions GKJ 00108

J Baselli / A Roques

La Sauterolle - valse

Alain Musichini : accordéon

Inter Loisirs Disques ILD 645095

Bela Bartok

Danses roumaines BB 76 SZ 68 :

1. Danse du bâton

2. Danse de Sash

3. En un coup

4. Danse de bucium

5. Polka Roumaine

6. Danse rapide 1

7. Danse rapide 2

Orchestre d'Etat Hongrois

Direction Zoltan Kocsis

Hungaroton 32506

Pablo Casals

Sardanes de concert : festivola

Cobla la Principal de Gerona

Direction Pablo Casals

EMI 6949322

Rubrique Maestro : Dimanche 30 avril à 12h30 sur Arte : Rostropovitch joue Dvorák

Anton Dvorak

Concerto pour violoncelle n° 2 en si mineur opus 104 B 191 : Adagio ma non troppo

Mstislav Rostropovitch : violoncelle

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction Carlo Maria Giulini

Warner Classics 19029589130212

Frédéric Chopin

Ballade n° 1 en sol mineur opus 23

Arturo Benedetti-Michelangeli : piano

Warner classics 08256461548835

Harold Arlen / Ted Koehler

Between the devil and the deep blue sea

Oscar Peterson : piano / Herb Ellis : guitare / Ray Brown : contrebasse

Verve 5891032

Franz Schubert

Octuor en Fa Maj op posth 166 D 803

Oleg Kagan, Pavel Vernikov (violons) / Yuri Bashmet (alto), Natalia Gutman (violoncelle), Jiri Parviainen (contrebasse), Eduard Brunner (clarinette), Valeri Popov (basson), Radovan Vlatkovic (cor)

Live classics LCL 103

Arturo Marquez

Danzon n°2 - version pour piano et percussion

Simon Ghraichy : piano / Florent Jodelet, Emmanuel Curt : percussions

DGG 4815025

Dimitri Nicolau

2ème portait extrait de 3 portraits opus 263pour 2 mandolines et mandore

Trio Nov Mandolin : Cécile Valette, Fabio Gallucci, Vincent Beer-Demander

Autoproduction

Charles Dolle

Suite n°2 en ut min op 2 n°2 pour viole de gambe et basse continue : Tombeau de Marais le Père

Robin Pharo : basse de viole et direction

Thibaut Roussel: Théorbe, Ronan Khalil: clavecin, Ronald Martin Alonso: Basse de viole, Loris Barrucand : orgue

Paraty 416145

Luigi Cherubini

Requiem en ut mineur / Pie jesu

Ambrosian Singers

Philharmonia Orchestra

Direction Riccardo Muti

EMI 7496782